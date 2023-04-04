روزهای خونین کالیفرنیا؛ ۶ آمریکایی در تیراندازی ها کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که طی دو روز گذشته، جنوب کالیفرنیا شاهد یک سری حوادث تیراندازی بود که در این حوادث حداقل ۶ نفر کشته شدند.

شبکه تلویزیونی ای بی سی در این ارتباط خاطرنشان کرد که کالیفرنیا یک آخر هفته (شنبه و یکشنبه) خونین را سپری کرد و در جریان پنج حادثه تیراندازی مرگبار، فقط یک نفر دستگیر شده است.

تیراندازی‌ها از صبح روز شنبه در منطقه وان نیوس کالیفرنیا با کشته شدن یک مرد در جریان سرقت مسلحانه از یک خانه شروع شد و سپس جسد قربانی بعدی تیراندازی‌ها در منطقه آرتزیا پیدا شد.

روز یکشنبه نیز افسران پلیس جسد یک قربانی تیراندازی را در یک پارکینگ پیدا کردند و در هالیوود یک مشاجره منجر به تیراندازی دو نفر به سوی هم و کشته شدن برخی افراد شد. بر اساس این گزارش، تیراندازی دیگری نیز در پارکینگ مرکز خرید در وست هیلز یک کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.

آمریکا با ناامنی فزاینده بدلیل حمل و خرید و فروش آزاد سلاح گرم روبروست. حمل سلاح گرم در آمریکا همچنین تیراندازی‌های جمعی در این کشور را نیز افزایش داده است به طوری که در آمریکا به طور متوسط هر ۱۲.۵ روز یک بار یک تیراندازی جمعی اتفاق می‌افتد. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۲۷۵ تیراندازی جمعی صورت گرفته که حدود ۱۵۳۶ نفر کشته و هزار نفر هم زخمی شده‌اند. این نوع تیراندازی جمعی آنقدر در آمریکا تشدید و به بحران تبدیل شده که در ماه‌های اخیر کاربران در برخی شبکه‌های اجتماعی در آمریکا اعلام کرده‌اند از اینکه فرزندان خود را راهی مدرسه کنند، هراس دارند زیرا بخش زیادی از این تیراندازی‌های جمعی در مدارس اتفاق می‌افتد که یک فضای ناامن است.