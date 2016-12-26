چین به لایحه بودجه نظامی آمریکا اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین در ساعات پایانی روز گذشته مراتب اعتراض شدید خود را به دولت واشنگتن از بابت اقدام «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به تایید بودجه نظامی که در آن طرحی مبنی بر تبادلات نظامی سطح بالا با تایوان ارائه شده است، اعلام کرد.

گفتنی است که در بخشی از قانون بودجه نظامی ۶۱۹ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۷ آمریکا، به خواست کنگره مبنی بر اینکه وزارت دفاع باید طرحی را مبنی بر تبادلات نظامی سطح بالا بین واشنگتن- تایپه پیگیری کند، اشاره شده است.

در واکنش به این اقدام، وزارت امور خارجه چین نیز با ابراز اعتراض خود از آمریکا خواست تا در راستای عمل به وعده هایش رابطه با تایوان و فروش تسلیحات به این کشور را قطع کند.

البته، مورد اشاره شده در بودجه نظامی آمریکا لازم الاجرا نیست با این حال چین آن را مداخله در امور داخلی خود تلقی می کند.

گفتنی است که دولت پکن به تایوان به عنوان یک استان متمرد و بخشی از تمامیت ارضی خود نگاه می کند و از زمان برقراری تماس تلفنی «تسای اینگ ون» رئیس تایوان با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا، بارها لزوم احترام به اصل چین واحد را به طرفین یادآوری کرده است.