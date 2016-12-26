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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

برای سومین روز متوالی؛

مدارس ارومیه و توابع آن سری بعد از ظهر تعطیل است

مدارس ارومیه و توابع آن سری بعد از ظهر تعطیل است

ارومیه – روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی استمرار بارش برف و یخبندان امروز دوشنبه شماری از مدارس استان تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است، با توجه به بارش برف در برخی مناطق و برودت شدید هوا، یخبندان و احتمال لغزندگی در جاده ها، فردا دو شنبه ۶دیماه در نوبت بعد از ظهر تعطیلی مدارس ارومیه و برخی شهرستانها و مناطق استان به این شرح اعلام می شود:

*مدارس مقطع ابتدایی و دوره اول متوسطه ارومیه، نازلو و انزل.

*مدارس مناطق آموزشی صومای برادوست و سیلوانا نیز در کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل است.

امروز مدارس ارومیه  و حومه شامل (نواحی یک و دو، مناطق سیلوانا، صومای برادوست، انزل و نازلو) – تمامی مقاطع تحصیلی،خوی، پلدشت، شوط، تمامی مقاطع تحصیلی،سلماس: مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول، اشنویه_تمام مقاطع تحصیلی، ماکو –نقده  مقطع ابتدایی نیز در سری صبح تعطیل بود.

کد مطلب 3860215

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