«بان کی مون» شانس بالایی برای ریاست جمهوری کره جنوبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نظرسنجی انجام گرفته از سوی موسسه «ریل میتر» که امروز دوشنبه منتشر شد، نشان می دهد که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد که تا چند روز دیگر جایگاه خود را به «آنتونیو گوترش» سیاستمدار پرتغالی واگذار می کند؛ از بیشترین شانس برای رسیدن به ریاست جمهوری کره جنوبی برخوردار است.

طبق این نظرسنجی، در یک هفته گذشته، شانس بان کی مون برای ریاست جمهوری کره جنوبی با افزایش ۲.۸ درصدی به رقم ۲۳.۳ درصد رسیده است که به میزان ۰.۲ درصد از شانس «مون جای- این» نزدیکترین رقیب خود که رئیس پیشین حزب اپوزیسیون «دموکراتیک» است، بیشتر است.

دوره دبیرکلی بان کی مون در ۳۱ ماه میلادی جاری (دسامبر) به پایان می رسد. وی در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی، وزیر امور خارجه کره جنوبی بوده است و علیرغم عدم اعلان رسمی، نامزدیش برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور از مدت ها پیش مورد بحث بوده است.

گفتنی است که «پارک گئون های» رئیس جمهوری فعلی کره جنوبی به اتهام فساد سیاسی از بابت باز گذاشتن دست یکی از دوستانش به دخالت در امور کشور، مورد استیضاح قرار گرفته و تا مشخص شدن رای نهایی در این باره از انجام وظایف خود باز می ماند.