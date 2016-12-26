به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هشتمین جلسه کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه بعد از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال شروع دولت یازدهم، ‌ گفت: اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه بسیار پراهمیت و قابل توجه بوده و باید بر اساس نقشه راه تدوین شده این مسیر ادامه یابد.

جهانگیری با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه از مطالبات مردم و شعار روحانی در انتخابات پیشین بوده است، اظهار داشت: در سالهای گذشته همه کسانی که به ایران علاقمند هستند نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای زیست محیطی آن ابراز نگرانی می کردند که خوشبختانه گزارش ها و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که با برنامه ریزی و تدبیر می توان بر مشکلات فایق آمد.

وی با تاکید بر اینکه دولت با وجود همه مشکلات مالی و کمبودها تلاش خواهد کرد تا بودجه لازم برای احیای دریاچه پرداخت شود، اظهار امیدواری کرد؛ همه ساکنان اطراف دریاچه ارومیه و دست اندران احیای آن با همکاری و هماهنگی در جهت حفظ زیست بوم طبیعی کشور تلاش کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین از عملکرد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بخاطر اجرای طرح های برنامه آبگیری و آبرسانی به دریاچه و نیز برنامه ریزی برای مصرف بهینه آب در اراضی کشاورزی منطقه تشکر کرد.

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، ‌ گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه ارایه شد. در گزارش دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به پایان مرحله تثبیت این دریاچه پس از دو سال و آغاز احیای آن از سالجاری، عنوان شد: تا پیش از این برخی افراد تاکید داشتند که این دریاچه بطور یقین خشک خواهد شد اما تجربه نشان داد که می توان با برنامه ریزی صحیح و مشارکت مردم و دستگاه ها به نتایج قابل قبولی دست یافت.

بر اساس این گزارش تراز آبی دریاچه از ابتدای شروع کار دولت یازدهم ۱۲۰ سانت بهبود یافته و پیش بینی می شود در یک برنامه ده ساله با برنامه ریزی و مدیریت منابع آب دریاچه ارومیه به دوران اوج خود باز گردد.

کلانتری دبیر کارگروه نیز ضمن تشریح برخی از کاستی ها و نیازها برای تسریع در احیای دریاچه ارومیه، خواستار تامین بودجه مورد نیاز این طرح ملی شد.

در این جلسه گزارش های جداگانه ای از آخرین وضعیت روند اجرایی پروژه های در دست اجرای وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی ارایه شد. بر اساس این گزارش ها تنها با لایروبی رودخانه ها میزان تلفات آب واریزی به دریاچه ارومیه از ۳۶ درصد به ۱۵ درصدکاهش یافته است. همچنین با وجود صرفه جویی ۱۶ درصدی در مصرف آب کشاورزی به دلیل استفاده از سیستم آبرسانی نوین و اصلاح کشت و بذر، ‌ میزان برداشت محصولات ۱۷ درصد افزایش یافته است.