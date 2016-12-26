اوکراین سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وزارت امور خارجه اوکراین در پی تصمیم «بنیامین نتانیاهو» برای لغو دیدار خود با نخست وزیر این کشور، سفیر این رژیم در «کی یف» را احضار کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی آمده است: «به دنبال تصمیم [مقامات] اسرائیل برای [لغو] دیدار با نخست وزیر اوکراین، سفیر ما در کی یِف به وزارت خارجه اوکراین احضار شد».

رسانه ها روز شنبه گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار با همتای اوکراینی خود را به دلیل حمایت کی یف از قطعنامه شورای امنیت علیه شهرک سازیهای اسرائیل لغو کرده است.

شایان ذکر است که روز ۲۳ دسامبر، شورای امنیت سازمان ملل با ۱۴ رأی موافق و تنها یک رأی ممتنع از جانب آمریکا، قطعنامه توقف شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن را تصویب کرد.

این قطعنامه بیان می کند که اسرائیل باید بی درنگ و به طور کامل تمام فعالیتهای شهرک سازی خود را در «اراضی اشغالی فلسطین» از جمله بیت المقدس شرقی متوقف نماید.

برآورد می شود که بیش از پانصد هزار شهرک نشین صهیونیست در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری رود اردن- که در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد- اقامت دارند.