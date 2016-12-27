آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع سند خودرو در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در حاشیه همایش سراسری سردفتران در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه اخیر خود در کمیسیون اصل ۹۰ در زمینه اختلافات در راستای ثبت سند خودرو با پلیس گفت: از نمایندگان کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری و راهور ناجا دعوت به عمل آمد تا تصمیم‌گیری در این زمینه در کمیسیون صورت گیرد.

وی افزود: این کمیسیون موضوعات دیگری در دست بررسی داشت و رسیدگی به این امر به بعد موکول شد.

وی با اشاره به اینکه امسال آزمون سردفتران برگزار نمی شود، گفت: در خصوص قانون پیش‌فروش ساختمان باید بگویم اخیراً شناسنامه فنی ساختمان را شهرداری صادر کرده و با توجه به این امر دیگر مشکلی برای سند آن صورت نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: قانون‌گذار گفته است اگر مبایعه نامه در این راستا دستی باشد، فرد به زندان می‌رود. بنابراین برای حفظ منافع اقتصادی افراد باید طبق قانون اقدامات انجام شود.

رئیس کانون سردفتر و دفتریاران با اشاره به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی افزود: نقل و انتقال خودرو طبق قانون باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ برخی افراد در زمینه مراجعه نکردن مردم به دفاتر تبلیغ می‌کنند که باید بدانند فرهنگ این امر که سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود از ابتدا شکل گرفته است.