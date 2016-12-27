بیانیه منتسب به کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتبار ندارد

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پخش یک بیانیه منتسب به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حاشیه جلسه امروز مجلس اظهار داشت: با توجه به انتشار مطلبی تحت عنوان بیانیه کمیسیون که من آن زمان اطلاعی از انتشار آن نداشتم، همان موقع به خبرنگاران گفتم که اگر رئیس کمیسیون تصدیق کرده باشد که این بیانیه برای کمیسیون امنیت ملی است، حتماً همینطور است.

وی افزود: برخی از خبرنگاران در پاسخ به من گفتند که بله رئیس کمیسیون تائید کرده است؛ من هم مجدداً تأکید کردم که اگر رئیس کمیسیون تائید کرده، پس حتماً این بیانیه رسمی کمیسیون امنیت ملی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اما بعداً مشخص شد که این‌طور نبوده است؛ چرا که مراحل تصویب بیانیه در کمیسیون مشخص است و ابتدا باید موضوع آن مشخص و به رأی گذاشته شود که آیا ضرورتی برای صدور بیانیه درباره آن موضوع وجود دارد یا خیر و سپس محتوای آن بررسی شده و متن بیانیه توسط گروه مشخصی از اعضا تهیه شده و در جلسه رسمی کمیسیون قرائت و تصویب شود و زیر بیانیه هم عبارت «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» قید شود.

نقوی حسینی تأکید کرد: هیچ بیانیه‌ای بدون امضا و مشخصات صادر نمی‌شود و تنها در سربرگ کمیسیون امنیت ملی صادر می‌شود، نه در سربرگ عمومی مجلس.

وی ادامه داد: ظهر امروز هنگامی که خبرنگاران درباره این بیانیه از من سؤال می‌کردند، من رئیس کمیسیون را ندیده بودم که درباره صحت و سقم بیانیه، از ایشان بپرسم؛ بنابراین آن پاسخ را دادم، اما بعدازظهر در صحن علنی مجلس از آقای بروجردی سؤال کردم و ایشان هم پاسخ داد که این بیانیه رسمی کمیسیون نیست و اعتبار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز بیانیه ای توسط علیرضا رحیمی نماینده اصلاح طلب عضو کمیسیون امنیت ملی با عنوان بیانیه این کمیسیون در بین خبرنگاران پارلمانی توزیع شد که در آن، نسبت به اقدام جواد کریمی قدوسی عضو دیگر این کمیسیون در بیان اظهارات اعتراف‌گونه ظریف درباره برجام انتقاد شده بود.