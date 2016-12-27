بیانیه منتشر شده، بیانیه رسمی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص انتشار بیانیه ای منتسب به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص انتشار مذاکرات محرمانه وزیر امور خارجه با اعضای این کمیسیون، اظهار داشت: بیانیه رسمی کمیسیون مستلزم تشکیل کمیسیون است، از آنجایی که در ایام بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی هستیم، کمیسیون ها این روزها تشکیل جلسه نداده اند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم جلسه ای برای تصویب بیانیه نداشته است؛ بنابراین بیانیه منتشر شده مصوبه کمیسیون نیست.

وی گفت: بیانیه تعدادی از اکثریت اعضای کمیسیون است اما بیانیه رسمی کمیسیون امنیت محسوب نمی شود.

بروجردی در این باره که اگر نصف به علاوه یک نفر از اعضای کمیسیون، بیانیه را تایید کنند، بیانیه رسمی تلقی می شود، توضیح داد: با این حال مستلزم است که جلسه ای رسمی برای تصویب بیانیه تشکیل شود که چنین امری صورت نگرفته است در این صورت تایید نصف به علاوه یک نفر برای تصویب بیانیه حرف درستی است.