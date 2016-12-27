«توماس بوسرت» به عنوان مشاور امنیت داخلی دولت «ترامپ» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا امروز اعلام کرد که «توماس بوسرت» (Thomas Bossert) را برای احراز تصدی پُست مشاور خود در امور امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم منصوب کرده است.

وی قرار است در حوزه هائی از قبیل امنیت داخلی، مبارزه با تروریسم و امنیت سایبری کمک هائی را به رئیس جمهور آتی آمریکا ارائه نماید.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در این حُکم آورده است: «توماس بوسرت» انبوهی از دانش و تجربه خود را برای محافظت از سرزمینش به کاخ سفید خواهد آورد.

لازم به ذکراست، تصدی ارائه شده به «توماس بوسرت»، بالاترین مقام دولت ترامپ در مبارزه با تروریسم به شمار می آید.

وی اکنون مدیر یک شرکت مشاوره مدیریت ریسک و عضو اندیشکده شورای آتلانتیک در امور تهدیدات سایبری است.

گفتنی است، «توماس بوسرت» مشاور امور امنیت داخلی «جرج دابلیو بوش» رئیس جمهور سابق آمریکا نیز بوده است.

ترامپ قرار است از ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ (اول بهمن ماه) جانشین «باراک اوباما» شود.