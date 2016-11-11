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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۱۱

سی اِن اِن گزارش داد:

سناتور آلاباما گزینه احتمالی ترامپ برای تصدی وزارت خارجه

سناتور آلاباما گزینه احتمالی ترامپ برای تصدی وزارت خارجه

«جف سِشِنز» سناتور ایالت آلاباما در مجلس سنای آمریکا یکی از گزینه های اصلی برای تصدی وزارت امور خارجه در دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا بشمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جف سِشِنز» سناتور ایالت آلاباما در مجلس سنای آمریکا (از سال ۱۹۹۷) یکی از نامزدهای احتمالی و موردنظر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا برای تصدی پست وزارت امور خارجه این کشور است.

خبرگزاری سی اِن اِن گزارش داد که سایر نامزدهای احتمالی برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا عبارتند از: «نیوت گینگریچ» سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان، «جان بولتون» عضو ارشد مؤسسه سرمایه گذاری آمریکا، «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی و «باب کورکر» سناتور ایالت تنسی.

مراسم تحلیف دونالد ترامپ که با کسب ۲۹۰ رأی الکترال در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا پیروز شد، قرار است روز بیستم ژانویه ۲۰۱۷ در کاخ سفید برگزار شود.

کد مطلب 3821548

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