شیخ علی سلمان: تا آزادی بحرین به مبارزه ادامه می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین همزمان با گذشت دو سال از حبسش در تماسی تلفنی با خانواده اش بر مقاومت تاکید کرد.

در همین راستا، شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین که فردا ۲ سال اسارتش در زندان های رژیم آل خلیفه کامل می شود، در تماس تلفنی با خانواده اش تاکید کرد: من مطمئن هستم که خداوند این مردم کریم و مبارز را پیروز خواهد کرد.

وی در ادامه از همه افراد و گروه هایی که از خواسته های مردم بحرین از جمله آزادی، دموکراسی، مساوات، احترام به حقوق بشر و حل سیاسی بحران کشور حمایت کرده اند، تشکر کرد و افزود: بر دستان فرد فرد شما به دلیل آنچه که در راه خداوند، وطن و مردمتان صرف کردید، بوسه می زنم. تا زمانی که بحرین به دموکراسی و آزادی برسد، به مبارزه مسالمت آمیز ادامه می دهم.

شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق، بزرگترین جمعیت سیاسی معارض در بحرین است که رژیم آل خلیفه جمعیت او را منحل و خودش را زندانی کرده است. دادگاه استیناف بحرین روز (دوشنبه) در جلسه‌ای حکم حبس ۹ ساله صادره علیه شیخ علی سلمان را تائید کرد.

اتهام شیخ علی سلمان «تبلیغ برای تغییر رژیم بحرین با استفاده از زور » عنوان شده است. پیش از این شیخ علی سلمان در جولای ۲۰۱۵ به ۴ سال حبس محکوم شده بود اما در تاریخ ۳۰ماه می گذشته دادگاه استیناف حکم حبس ۹ ساله را برای وی صادر کرد.

شیخ علی سلمان که در دهۀ ۱۹۹۰ از بحرین تبعید شد، در سال ۲۰۰۱ به کشور خود بازگشت. وی به‌عنوان رهبر جمعیت وفاق در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری خیزش مسالمت آمیز مردم در این کشور ادامه داد.

مردم بحرین از فوریۀ سال ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) تقریباً به‌طور روزانه با تظاهرات و اعتراضات خیابانی، خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی شده‌اند. ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها شهید و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.