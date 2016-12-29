به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجبرزاده پیش ازظهر پنج شنبه در همایش بزرگداشت حماسه ۹ دی در شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: حماسه ۹ دی همواره در خاطر همه افراد خواهد ماند.

وی افزود: تاریخ نشان داده که هروقت دشمنان درصدد براندازی نظام بودند، مردم بااتحاد و همدلی بیشتری پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشکلات معیشتی و اقتصادی حال حاضر در کشور، ریشه در حوادث و اتفاقات فتنه ۸۸ دارد.

وی عنوان کرد: هنگامی که دشمنان در فتنه ۸۸ از غلبه بر کشور ناامید شدند با تحمیل تحریم‌های سنگین درصدد به زانودرآوردن مردم ایران بودند.

رنجبرزاده عنوان کرد: اگرچه دشمنان داخلی و خارجی به دنبال براندازی انقلاب بودند، اما ملت ایران با حماسه ۹ دی خانه‌های عنکبوتی دشمن را برانداختند.

وی تاکید کرد: هزینه و حوادث فتنه ۸۸ بسیار سنگین‌تر و زیان‌بارتر از خسارات ۸ سال جنگ تحمیلی بود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به لطف خدا و با عنایات مقام معظم رهبری و اجرای اقتصاد مقاومتی تحریم‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر خواهیم گذاشت.

نماینده مردم اسدآباد عنوان کرد: وجود ۱۷ هزار سند در فتنه ۸۸ نشان دهنده مطرح شدن براندازی نظام در اهداف فتنه‌گران بوده است.

وی با بیان اینکه اوج بصیرت مردم در ۹ دی انجام پذیرفته است، تاکید کرد: درس آموختگان مکتب عاشورا در این روز همه آموخته‌های خود را به نمایش گذاشته و کارنامه قبولی از امام عصر(عج) دریافت کردند.

رنجبرزاده عنوان کرد: پیاده کردن جامعه ای عاری از بی عدالتی یکی از اهداف و خواسته‌های مقام معظم رهبری در جامعه است.

