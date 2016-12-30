دونده سنندجی به اردوی تیم ملی دومیدانی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، سازمان تیم های ملی فدراسیون دوومیدانی با هدف آماده سازی ملی پوشان جهت حضور در رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی را در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار می کند.

در این مرحله از اردو ۲۹ دونده در ماده های مختلف زیر نظر مربیان تیم ملی به مدت ۲۲ روز به آمادگی و تمرینات تکنیکی و تاکتیکی می پردازند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: میلاد سیار دونده صاحب نام سنندجی در ماده ۱۱۰ متر با مانع از سوی کادر فنی فدراسیون به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور فراخوانده شد.

سیار دونده کردستانی نشان طلای مسابقات بین المللی جام فجر سال۹۳، مدال نقره رقابت های غرب آسیا امارات متحده عربی در سال ۹۱ ، مدال نقره مسابقات مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ کازانف قزاقستان در خرداد ماه سال ۹۳ و همچنین نشان نقره رقابت‌های بین‌المللی ترکیه در سال جاری را در کارنامه ورزشی خود دارد.

اردوی تیم ملی دوومیدانی جهت آماده سازی برای حضور در رقابت های قهرمانی ۲۰۱۷ آسیا از ۱۵ دی تا هفتم بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.