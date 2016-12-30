هفته یازدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته یازدهم این رقابت‌ها که عصر جمعه با حضور علاقمندان و مشتاقان به اسبدوانی در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار شد، ۶۸ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۷۷ میلیون تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت‌ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که اسب سقر قوش زودتر از خط پایان گذشت و اسب‌های گل بهار جاهد و نور گزل به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که اسب آرامیز عنوان اول را به دست آورد و اسب‌های آنیک و سارا ناز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۳۶ تا ۴۸ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که اسب آی گون (۲) موفق به کسب مقام اول شد و اسب‌های کلین هورس و خوش تیپ به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله با امتیاز هندیکاپ گروه (۱) و (۲) به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که اسب الدرادو زودتر از خط پایان عبور کرد و اسب‌های جنرال سایت و سابرینا به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون دو ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که ویمتو نخستین اسب از خط پایان عبور کرد و داز مارال و آکام اسب‌های دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های دوخون سه تا پنج ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که اسب نیولی موفق به کسب مقام اول شد و اسب‌های چندو و ماریانا به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های دوخون سه و چهار ساله با امتیاز نبرده به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که اسب امتیس عنوان نخست را کسب کرد و اسب‌های آرتانیا و پاکی رو به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته‌های دوازدهم و سیزدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، ۱۶ و ۱۷ دی ماه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیریت برگزاری رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد پس از حدود دو دهه به مجموعه استان گلستان واگذار شد و در این فصل هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان مجری این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.