مردم از طرح تحول سلامت حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز شنبه در بیست و چهارمین اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، به سه هدف اصلی و استراتژیک طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و افزود: کاهش پرداختی از جیب مردم، توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، سه هدف اولیه این طرح ملی در حوزه سلامت بوده است.

وی با اشاره به حمایت مردم از طرح تحول سلامت، گفت: اگر مردم از این طرح حمایت می کنند، حتما آثار آن را دیده اند.

وزیر بهداشت با اشاره به افزایش ارائه خدماتی مانند اورژانس و زایمان طبیعی در بیمارستان های وزارت بهداشت و همچنین افزایش حضور پزشکان متخصص در مناطق محروم، ادامه داد: این طرح به رغم همه مشکلات پیش رو، روزهای پرفروغ‌تری را خواهد داشت و با تمام حاشیه‌هایی که برای ما درست کردند، با اهتمام بیشتر این مسیر را دنبال می‌کنیم.

هاشمی بر سرعت و دقت بیش از پیش روسای دانشگاه های علوم پزشکی در مسیر اجرای طرح تحول سلامت در ماه های باقیمانده از عمر دولت، گفت: کسی که در حوزه سلامت مسئولیت می‌پذیرد هم از نظر مادی و هم از نظر تخصصی آسیب می‌بیند اما خداوند به آنها اجر می‌دهد.

وی تاکید کرد: مطمئن هستم با کمک پروردگار و اهتمام مسئولین طرح تحول سلامت که فقط بخشی از مشکلات مردم را در این حوزه حل کرده، ادامه می‌یابد.

هاشمی ادامه داد: در عین حال بارها گفته‌ایم که ما خرابی‌های زیادی در حوزه سلامت داریم و حتی سال‌های طلایی را از دست داده‌ایم و غفلت کرده‌ایم اما اکنون باید جبران کنیم.

وی با تشکر از نمایندگان مجلس، مسئولان و رئیس‌جمهوری، گفت: بارها پیش آمده مشکلاتی که در مسیر طرح تحول سلامت ایجاد شده است، آقای روحانی این مشکلات را با تدبیر حل کرده‌اند و در حال حاضر هم دستور داده اند هر چه زودتر مشکلات مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی مرتفع شود.

کار وزارت بهداشت تصدی گری نیست

وزیر بهداشت در حاشیه اجلای روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در تهران، گفت: جلسه امروز در جهت هماهنگی‌های لازم برای به نتیجه رساندن پروژه‌ها و کارهای نیمه تمام و ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات مطالبات دانشگاه ها بود

وی با بیان اینکه ضروری است در قالب برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی به حوزه سلامت توجه شود، ادامه داد: ما سند سیاست‌های کلی سلامت را داریم که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده و بر این اساس انتظار داریم که مورد توجه قرار گیرد و در زندگی مردم بروز و ظهور داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه حوزه سلامت به طور مستقیم در زندگی مردم و به ویژه محرومان موثر است، افزود: تشکر می‌کنیم از نمایندگان مردم که در کنار سایر بخش‌ها و ارکان حکومت قدرشناس نیروهای حوزه سلامت هستند.

وی درباره منابع مالی که قرار بود برای پرداخت مطالبات در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، گفت: کارهای مربوطه در حال انجام است و به محض اجرا شدن آن را در اختیار همکاران پرستار، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و... قرار می‌دهیم.

وزیر بهداشت در واکنش به انتقاد انجمن نفرولوژی نسبت به واگذاری بخش‌های دیالیز به بخش خصوصی، اظهارداشت: کار وزارت بهداشت، تصدی‌گری نیست، چرا که اگر تصدی‌گری کند خدمات گران می‌شود، بنابراین اقدام درست این است که خدماتی با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر را از بخش خصوصی خریداری کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از بخش هایی که در آینده برایمان مشکل‌ساز می‌شود، بحث دیالیز و بیماری‌های کلیوی است، ادامه داد: به ۵۰۰۰ تخت دیالیز نیاز داریم که در حال حاضر فقط ۵۰ درصد این نیاز را تامین کرده ایم.

هاشمی تاکید کرد: در حال حاضر ۴۶۰ هزار پرسنل داریم و اگر قرار باشد چنین خدماتی را ارائه دهیم، باز هم به نیرو نیازمندیم؛ اما وزارتخانه ای را می‌پسندیم که تعداد کارکنانش یک دهم تعداد فعلی باشند و بر همین اساس از بخش خصوصی خرید خدمت می‌کنیم.