به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده توسط دفترفرهنگ و مطالعات پایداری امور استان‌های حوزه هنری با نیروی دریایی ارتش و همچنین حوزه هنری هرمزگان، در حاشیه برگزاری نشست سالانه معاونان فرهنگی مراکز استانی شب خاطره این بار بر روی ناو شکن جماران برگزار خواهد شد.

این برنامه با حضورخانواده معزز شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مدیران فرهنگی کشور از جمله محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمای حوزه هنری، فاضل نظری معاون هنری، مجید مصلحی مدیرکل امور استان‌ها و مجلس، علیرضا معینی بخش معاون اداری و مالی حوزه هنری، انوشیروان پیش دار رئیس حوزه هنری هرمزگان و تعدادی از فرماندهان ارشد نیروی دریایی ارتش به همراه مدیران و معاونان فرهنگی مراکز استانی حوزه هنری در منطقه یکم دریایی بر روی ناوشکن جماران برپا می‌شود.

با توجه به موقعیت جغرافیایی و نظامی این منطقه تعدادی از دریادلان نیروی دریای ارتش در این برنامه خاطرات خود را از دوران جنگ برای حاضران روایت خواهند کرد همچنین اصغر نقی‌زاده بازیگر سینمای دفاع مقدس نیز در این برنامه به خاطره گویی خواهد پرداخت.

تجلیل از خانواده‌های شهدای نیروی دریایی، تقدیراز نویسندگان حوزه ادبیات پایداری، پخش کلیپ شب خاطره و نماهنگ نیروی دریایی و بازدید از ناوشکن جماران در ادامه مراسم پیش بینی شده است.

شایان ذکر است این برنامه در ۱۲ دی ماه ۹۵، هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء بر روی ناوشکن جماران در منطقه یکم دریایی بندرعباس برگزار خواهد شد.