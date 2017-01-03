برنامه ششم توسعه بیانگر اولویت محیط زیستی دولت نیست

کاوه مدنی، استاد امپریال کالج لندن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که اگر فجایع در کوتاه مدت غم‌انگیز و پرهزینه هستند اما در درازمدت برای سیستم‌های مدیریتی و جامعه نوعی موهبت محسوب می شوند. یک سری فجایع محیط زیستی در سال‌های اخیر داشته‌ایم که در واقع این‌ها سال‌های سال وجود داشتند اما به مرحله حاد نرسیده و بروز نکرده بودند.

مدنی افزود: شاید بشود گفت بسیاری از این فجایع از دوره دولت قبلی بروز کردند و آرام آرام به دغدغه تبدیل شدند و وارد زندگی روزمره شهروندی شدند و حتی آن‌قدر مهم شدند که رئیس جمهور کنونی در کمپین‌های انتخاباتی خود به این قضیه پرداخت و قول احیای دریاچه ارومیه را داد. بسیاری از نمایندگان مجلس هم در دوره انتخابات در مورد مسائل محیط زیست موضع گیری کردند و وعده دادند. این نشان می‌دهد که چنین موضوعاتی چه اندازه به دغدغه شهروندی بدل شده بود.

وی تأکید کرد: طبیعتاً وقتی اینگونه مسائل تبدیل به دغدغه شهروندی می‌شوند رئیس جمهور و دولت هم باید پاسخگو باشند. آقای روحانی در سخنان یکشنبه شب خود هم این مسأله را یادآوری کردند که حق گرفتنی است. تا کسانی نباشند که دولت را در زمینه محیط زیست بازخواست کنند، دولت و مسئولین در این زمینه هزینه نخواهند کرد. این دغدغه‌ها به دنبال آن فجایع، آرام آرام دست به دست هم دادند تا امروز همه مردم بدانند که محیط زیست مهم است و مسئولان هم این را ببینند.

استاد امپریال کالج لندن با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره اولویت محیط زیست برای دولت تصریح کرد: به این ترتیب نمی‌توان گفت اگر رئیس جمهور دیگری بر سر کار بود لزوماً الان به محیط زیست نمی‌پرداخت چون که این مسائل اکنون به یک دغدغه عمومی بدل شده اند. اما جنبه مثبت ماجرا آن است که وقتی رئیس جمهوری از چهار اولویت بودجه سال آینده صحبت می‌کند، سه تای آن مساله آب و فاضلاب و محیط زیست است. این اتفاق از این جهت خوب است که با توجه به اینکه زنگ خطر در این سه زمینه به صدا در آمده، این موضوع دغدغه ملی شده است. علاوه بر این نشان می‌دهد که دولت هم به نتیجه رسیده که باید در این زمینه کاری بکند. حداقل شاهدیم که سازمان محیط زیست و خیلی از بخش های دولت در مورد مسائل محیط زیستی، آب و کشاورزی ابراز دغدغه می کنند و خواستار تغییر رویه هستند.

مدنی درباره عملکرد دولت روحانی در حوزه محیط زیست گفت: عملکرد دولت در این مباحث را نسبت به دولت گذشته نمی‌توان به راحتی مقایسه کرد زیرا آن زمان شرایط سیاسی فرق داشته، شرایط بودجه‌ای ما هم فرق داشته و زمانی که بودجه یک کشور محدود می‌شود توسعه سازه ای هم محدود می‌شود که این خود به خود برای محیط زیست خوب است. در بخش آب به طور خاص توسعه سازه ای از قبل محدودتر شده که بخشی از آن مربوط به فقدان نقدینگی و بخشی از آن مربوط به تغییر رویه متولیان بخش آب است.

وی در پاسخ به اینکه دولت در زمینه حفظ و احیای محیط زیست چه کرده است، گفت: سنجش این مساله هم سخت است اما حداقل یک ستاد احیای دریاچه ارومیه داریم و بیشتر و بیشتر مصاحبه درباره محیط زیست و مسائلش می‌شنویم. البته در زمینه بودجه همچنان مشکل داریم یعنی تخصیص‌ها داده نشده و اعتبارات تبدیل به پول نشده‌اند.

استاد امپریال کالج لندن تصریح کرد: یک ماجرای دیگر هم این است که همه این صحبت‌ها درباره محیط زیست و اولویت آن مطرح می‌شود اما برنامه ششم توسعه را که نگاه می‌کنید، تناقضشان در زمینه‌های آب و محیط زیست و انرژی و کشاورزی زیاد است و این دست کم به من این را می‌گوید که الان مساله محیط زیست بیشتر یک دغدغه عمومی است و هنوز کار فنی و کارشناسی بنیادی در این زمینه انجام نشده است. ما آن ارتباط چرخ‌دنده‌ای بین اقتصاد، توسعه، محیط زیست، انرژی، کشاورزی، مسکن و … را هنوز به صورت اجرایی نفهمیده و درک نکرده‌ایم.

مدنی به این پرسش که آیا اولویت‌های اعلام‌شده‌ی رئیس جمهور در بودجه سال آینده به محیط زیست کمک می‌کند یا نه پاسخ داد: امیدوارم اینکه می‌گوییم بودجه به این بخش‌ها تخصیص داده می‌شود فقط بودجه دادنِ صرف به این بخش‌ها نباشد و ارتباط این سه بخش با دیگر بخش‌های دولتی و تصمیم‌گیری هم قوی باشد و این را بفهمیم که اگر تصمیمی در بخش مسکن و راه و اقتصاد و صنعت می‌گیریم روی بخش‌های دیگر مدنظرمان تاثیرخواهد گذاشت.