خادمان قرآنی اربعین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش تجلیل از خادمان قرآنی اربعین حسینی عصر روز گذشته، ۱۳ دی ماه از سوی اتحادیه تشکل های قرآن و عترت در سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و حمید احمدی، رئیس کمیته مرکزی فرهنگی اربعین و حسن محمدی، مدیرعامل تشکل های قرآن و عترت کشور برگزار شد.

در این مراسم، بعد از تلاوتی چند از آیه های قرآن کریم توسط استاد احمد ابوالقاسمی، قاری قرآن کریم، حسن محمدی گفت: مستحضر هستید که هر سال در موسم اربعین بزرگترین رژه سیاسی کشور رقم می خورد و هر سال به خیل انبوه جمعیت افزوده می شود. بیش از ۷۰ کشور جهان در این مراسم حضور دارند. جمهوری اسلامی ایران از سال های گذشته برنامه مدونی برای فعالیت های قرآنی داشته است. قطعا یکی از مهمترین فعالیت های این کمیته فعالیت های قرآنی می باشد که ستون فرهنگی ما هست به همین دلیل در خیل این کمیته فرهنگی، شورای راهبری فعالیت های قرآنی تشکیل شد.

وی افزود: دلسوزان و فعالان مختلف قرآنی در این شورا حضور داشتند با توجه به فراخوانی که در حوزه های مختلف قرآنی داشتیم برنامه هایی را تدارک دیدیم. قبل از شروع اربعین با هماهنگی کشور عراق برای حدود ۵۰ نفر از خادمان قرآنی آن کشور یک دوره آموزشی فعالیت های قرآنی را در مشهد مقدس برگزار کردیم که دوستان از آن راضی بودند و الگوبرداری خوبی از کشور ایران شده بود. ما امسال متوجه شدیم که آنها نیز اتحادیه ای تاسیس کردند و مسئولان آنها همان آموزش دیدگان ما هستند.

امسال با حضور قاریان و گروه های مختلف تواشیح به صورت کاملا جهادی و با شرایط دشواری که مراسم اربعین دارد، بالغ بر ۱۰۹ محفل قرآنی، تواشیح، اذان و جمع خوانی در کاظمین و سامرا برگزار کردیم و به نوبه خودمان از آنها و دوستانی که با روحیه کاملا جهادی این فعالیت ها را اجرا کردند، تشکر می کنیم.

محمدی تصریح کرد: ما طبق آماری که داریم شهر کربلا حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد ولی نهایتا تا ۵ میلیون نفر را می تواند اسکان دهد. در اربعین حدود ۲۷ میلیون نفر شرکت کننده داشتیم. امسال الحمدالله حدود ۶۰۰ هزار کتاب ایرانی توزیع و تشریح شد که امیدواریم در سال های آتی هم ادامه داشته باشد. اجرای جمع خوانی قرآن کریم با برگزاری پویش ملی شوق وصال مربوط به افرادی بود که به هر دلیل نتوانستند در مراسم اربعین حضور داشته باشند و با طرح پویش ملی توانستند در این مراسم شرکت کنند. دوستان کاروان قرآنی به نیابت از این دوستان مراسم قرآن را اجرا کردند.

مدیرعامل تشکل های قرآن و عترت کشور در انتها گفت: ۲۹ محفل قرآن را در مسیر نجف تا کربلا اجرا کردیم. در کاظمین محافل بسیار وزینی داشتیم. در سامرا سه محفل داشتیم. در مجموع ۱۰۹ محفل را توانستیم اجرا کنیم که یک رشد جهش گونه ای نسبت به سال گذشته داشته است. قطعا نیاز است که یک رشد جهش گونه دیگری داشته باشیم تا به جایگاهی که شایسته قرآن است، برسیم. مشکلاتی هم بوده است که باید شما به بزرگواری خودتان ببخشید. حتما باید قرآنی ها در سال های آتی یک قرارگاه مختص فعالیت‌های قرآنی داشته باشند.

حمید احمدی رئیس کمیته مرکزی آموزشی و فرهنگی در ادامه مراسم گفت: الحمدالله امسال با پشتکار و با ابتکار برادران عزیزمان در اتحادیه تشکل های قرآنی بحث فعالیت قرآنی امسال پررنگ تر از سال های قبل بود که به برکت خود قرآن و حضور دوستان دارد پررنگ تر هم می شود. اربعین فرصت بی نظیری است که باید از آن استفاده درست کرد. اگر بخواهیم از این فرصت برای بحث های معنوی استفاده کنیم، قرآن در صدر قرار خواهد گرفت. اجرای برنامه های قرآن خیر و برکت دارد.

وی ضمن اشاره به احادیث زیادی که درباره قرآن کریم آمده است، گفت: هر جا رایحه قرآن باشد خیر و برکت زیادی خواهد بود. ما از سال گذشته که پیشنهاداتی درباره بحث قرآنی مطرح شده خدمت حاج آقا محمدی رسیدیم. طرح ها مطرح شد، کار به دست دوستان قرآنی داده شد. اتحادیه تشکل ها را بهتر از جای دیگر دیدیم. اتفاق خوبی که افتاد این کار به دقیقه ۹۰ نیفتاد. ۹ ماه قبل از اربعین شروع شد با آنکه سال اول آن بود. به خصوص در حوزه برنامه ریزی و هماهنگی و پشتیبانی.

احمدی در ادامه ابراز داشت: قطعا این برنامه که در سال اول بوده، کاستی هایی داشته است که ما عذرخواهی می کنیم. فقدان تجربه نیز دلیل دیگری بود ولی جزو اعتقاد ما است که در بحث اربعین، قرآن باید درخشش خاصی داشته باشد و ان شاءالله برای سال های بعد بهتر پیش برویم.

رئیس کمیته آموزشی و فرهنگی ستاد مرکزی اربعین در انتها گفت: بحث تلاوت مورد استقبال دوستان قرار خواهد گرفت ولی برنامه های قرآنی حوزه های مختلفی هم دارد که باید به همه حوزه ها پرداخته شود. آموزش و پرورش، صدا و سیما، رادیو اربعین نشان می دهد که این ظرفیت های بیش از آن ۱۰ روزه اربعین است. باید در طول سال از ظرفیت ها استفاده کرد. اوقاف و سازمان تبلیغات ظرفیت هایی دارند که ان شاءالله بتوانیم هر سال شاهد حضور پربرکت تر قاریان و دوستان دیگری که خدمات ارائه می دهند، باشیم. من از دوستان و قاریان مختلف قرآنی تشکر می کنم و همچنین گروه های دیگری که در این مراسم بودند و اینکه این توجه را داشته اند که بعد از برگشت دوستان با آن بضاعت کمی هم که وجود داشته است، از آنها تقدیر و تشکر شده است.

این مراسم با همخوانی و مدیحه‌سرایی گروه معراج و تقدیر و تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی همراه بود.

اسامی خادمان قرآنی که مورد تجلیل واقع شدند به این شرح است؛

۱- حاج احمد ابوالقاسمی

۲- حاج سید محمدجواد موسوی درچه‌ای

۳- محمد حسین سعیدیان

۴- حاج محسن زهدی علیپور

۵- سید محمد کرمانی

۶- سعید زحمانی

۷- محمدمجتبی محمدبیگی

۸- محمدحسن موحوی

۹- محمود متولی

۱۰- محمدحسین فراهانی

۱۱- مهدی حسن نژاد

۱۲- امیر بهادر رحمانی

۱۳- مهدی غریبی

۱۴- اسحاق عبدالهی

۱۵- سیدمحمد موجانی‌قمی

۱۶- رحیم قربانی

۱۷- محمد مکرمی

۱۸- حسن صفری

۱۹- امیر ابوالقاسمی

۲۰- سیدحسین سیادتی

۲۱- محمدرضابرقعی

۲۲- علی خشنود

۲۳- سیدمیلاد تاج‌زاده

۲۴- حسین دهقان آزاد

۲۵- محمد جواد ابهری

۲۶- مصطفی خلیلی

۲۷- محمدرضا خبتی

۲۸- اکبر خاکساری

۲۹- مهدی احمدی

۳۰- محمدحسین اکبری

۳۱- محمد میرازخانی

۳۲- اسماعیل درتراش

عوامل پشت صحنه

۳۳- محمدرضا اسماعیلی

۳۴- مهدی عباسی

۳۵- مجتبی مدنی‌فر

۳۶- ابراهیم مهدوی

۳۷- جاسم شمیری

۳۸- ابراهیم ساکی

۳۹- میثم ساکی

۴۰- ابراهیم درتراش

۴۱- علی‌اکبر غلامی

۴۲- مجتبی عظیم‌پور

۴۳- امید محمدی

۴۴-نگار احدپور

۴۵- سمانه نوری‌زاده

۴۶- زهره کوشکی‌احمدی