توزیع ۱۰ تن گوشت قرمز در بازار استان کرمانشاه

اسماعیل پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات جهادکشاورزی استان برای توزیع گوشت قرمز به منظور تنظیم بازار و رفع کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، گفت: ما در پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و با هدف رفع کمبودها آغاز به توزیع گوشت قرمز در بازار کرده ایم.

وی افزود: کار توزیع گوشت قرمز از یکی دو روز گذشته در استان آغاز شده و شهرستان هایی چون دالاهو اقدام به انجام این کار کرده اند.

قیمت هرکیلو گوشت قرمز منجمد ۲۲ هزار تومان

مدیرکل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی استان کرمانشاه، قیمت هر کیلو گوشت قرمز منجمد گوساله در بازار را حدود ۲۲ هزار تومان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون و برای این مقطع توزیع حدود ۱۰ تن گوشت گوساله منجمد در دستور قرار گرفته است و در آینده نیز در صورت نیاز نسبت به توزیع گوشت قرمز اقدام می کنیم.

پرویزی فر گفت: این میزان گوشت با توجه به جمعیت استان و شهرستان‌های آن پیش بینی شده است اما باز هم در صورت نیاز مردم و بازار به عرضه، اقدام به عرضه مقداری بیشتر از ۱۰ تن خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دبیری ستاد تنظیم بازار به عهده جهادکشاورزی است، گفت: توزیع گوشت قرمز در صورت نیاز استان، از مصوبات جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداری کرمانشاه است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: طی مصوبه مذکور، یکی دو روز است که نسبت به توزیع گوشت قرمز مورد نیاز بازار کرده ایم.

۱۰ تن گوشت وارداتی در بازار توزیع می شود

وی در خصوص زمانبندی در نظر گرفته شده برای توزیع این میزان گوشت در بازار گفت: زمان مشخصی تعیین نشده است و در واقع ما اقدام به توزیع کرده و وضعیت بازار را می سنجیم و چنانچه بازار خوب و قیمت ها خوب باشد، کمتر توزیع می شود و چنانچه عکس این باشد، مجبوریم روند را بیشتر کنیم و با آهنگ بیشتری توزیع کنیم.

پرویزی، عمده گوشت های توزیعی را وارداتی دانست و گفت: البته ما گوشت داخلی هم داریم اما در این مقطع ۱۰ تن گوشت مذکور وارداتی است.

وی خاطرنشان کرد: هر ساله در خصوص وضعیت توزیع گوشت در بازار وجود دارد و ما نیز در پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از مشکلات یا رفع کمبودهای بازار اقدام به توزیع گوشت می کنیم تا بازار تنظیم شود.

تنها ۲۰ درصد از نیاز بازاربه گوشت توسط پشتیبانی امور دام وارد می شود

مدیرکل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: در مجموع با توجه به آمار در کشور حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن کمبود گوشت قرمز داریم که از خارج از کشور باید وارد شود و هر ساله نیز این کار انجام می شود.

وی افزود: زمانی کار واردات این میزان گوشت مورد نیاز را پیشتیبانی امور دام انجام می هد اما هم اکنون بخشی و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن را پشتیبانی امور دام وارد می کند و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام می شود.

پرویزی فر ادامه داد: هم اکنون در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ نیز گوشت قرمز وارداتی با قیمتی بالاتر از گوشت توزیعی توسط پشتیبانی امور دام نیز در بازار وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف دولت این است که بار شرکت های دولتی را کم و بیشتر کار را به بخش خصوصی واگذار کند.

دلایل کمبود گوشت قرمز در بازار

مدیرکل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی استان کرمانشاه در خصوص دلایل کمبود گوشت قرمز در این مقطع زمانی گفت: دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که از آن جمله می توان به کاهش عرضه دام، خصوصا دام سبک در این ایام اشاره کرد.

وی دلیل دیگر را صادرات دانست و تصریح کرد: البته صادرات از قبل نیز بوده و نمی توان آن را به عنوان تنها دلیل اعلام کرد، اما این مورد نیز می تواند در کمبود گوشت قرمز در بازار اثرگذار باشد.

پرویزی فر، سیستم سنتی عرضه گوشت را از دیگر دلایل این کمبود گوشت دانست و گفت: در سیستم سنتی، هزینه های تحمیلی به قصاب یا خریدار در هنگام خرید و انتقال دام از دیگر دلایل این کمبود یا بالا بودن قیمت گوشت قرمز در بازار می تواند باشد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی استان کرمانشاه افزود: سودجویی قصاب ها و عرضه کنندگان گوشت نیز از دیگر دلایل این اتفاق به شمار می رود. تنش قیمت دلار نیز می تواند به عنوان یک عامل در این جریان اثرگذار باشد.