«اعترافی به جهان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر محتوای اشعار این مجموعه حول محور تجربه‌ زیستی شاعر و مواجهه‌ بی واسطه او با جهان شکل گرفته است؛ این اشعار خواسته دست به ثبت کنش شخصی و شخصیتی شاعر در میان کلام بزند و بر همین اساس هم موضع شعر را شاید بتوان برخوردی فرا روزمره با آنچه خواند که زندگی روزمره یا در مواردی روزمرگی خوانده می‌شود.

این شعرها در پس پژوهش‌های شاعر در باب چیستی و چگونگی سرایش شعر در دوران معاصر با تکیه بر متن حرف‌های همسایه‌ نیما یوشیج که تلاشی است در تربیت شاعر و در سطح کلان‌تر هنرمند شکل یافتند.

حمید نشاط، سراینده این اشعار دیپلمه‌ نمایش و لیسانس ادبیات نمایشی و اکنون در حال نگارش پایان نامه‌ خود در رشته‌ پژوهش هنر است. او تحقیقات و نقدهای دیگری هم در شعر و تئاتر دارد.

کتاب مجموعه شعر «اعترافی به جهان» در برگیرنده ۳۷ قطعه شعر که نشاط در قالب کتابی شسته رفته به نشر در آورده است.

در شعر تاریخ که در کتاب «اعترافی به جهان» تقدیمی است، شاعر می سراید:

تو

تکرار می شود

با وحشتی که

از آن

بیرون می زند

تاریکی

باغ را می بری

و

باز می گردد...

شناسه کتاب:

عنوان کتاب: اعترافی به جهان

نویسنده: حمید نشاط

اجرای جلد: زینب عرفانی نیا

موضوع: شعر فارسی-قرن ۱۴

ناشر: انتشارات بافر

محل نشر: گرگان

نوع کتاب: تالیف

زبان اصلی: فارسی

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

شمارگان چاپ نخست: ۱۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات : ۱۰۸ صفحه

تاریخ نشر اول : ۱۳۹۴

رده دیویی : ۳۸۴۳۲۵۸

شابک : ۸-۲۵-۷۵۸۳-۶۰۰-۹۷۸