  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

معاون اقتصادی استانداری مرکزی:

۱۵۰۰تُن میوه شب عید در استان مرکزی توزیع خواهد شد

۱۵۰۰تُن میوه شب عید در استان مرکزی توزیع خواهد شد

اراک- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: امسال یک هزار و ۵۰۰ تُن میوه شب عید از آذربایجان غربی و استان های جنوبی خریداری و در استان مرکزی توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون ظهر سه شنبه در حاشیه نشست کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی در اراک اظهار داشت: با توجه به آفت سرمای زودرس و سرمازدگی که در کشور اتفاق افتاد نگرانی در رابطه با تامین میوه شب عید در استان وجود دارد به همین سبب از هم اکنون اعضای کارگروه تنظیم بازار استان و مسئولان مربوطه در حال چاره اندیشی برای تامین میوه شب عید هستند.

وی افزود: سرمازدگی باعث شد بخشی از محصول میوه در نقاط مختلف از جمله شمال کشور از بین برود و بخشی دیگر نیز که از بین نرفته، سلامت و کیفیت لازم را برای عرضه نداشته باشد و از همین رو کمبود میوه برای شب عید محتمل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: طی رایزنی ها و تصمیمات گرفته شده و براساس پیشنهاد سازمان تعاون روستایی، مقرر شد پرتقال مورد نیاز استان برای شب عید به میزان یک هزار تُن از جنوب خریداری شود.

افشون خاطرنشان ساخت: همچنین ۵۰۰ تُن سیب مورد نیاز شب عید استان نیز از استان آذربایجان غربی خریداری شده که طی هفته های آتی به استان مرکزی منتقل خواهد شد.

وی افزود: با وجود کمبود میوه و خسارات ناشی از سرمازدگی، در حال پیگیری هستیم تا مردم استان در آستانه نوروز دغدغه و مشکلی در رابطه با تامین میوه نداشته باشند.

کد مطلب 3867592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها