۱۵۰۰تُن میوه شب عید در استان مرکزی توزیع خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون ظهر سه شنبه در حاشیه نشست کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی در اراک اظهار داشت: با توجه به آفت سرمای زودرس و سرمازدگی که در کشور اتفاق افتاد نگرانی در رابطه با تامین میوه شب عید در استان وجود دارد به همین سبب از هم اکنون اعضای کارگروه تنظیم بازار استان و مسئولان مربوطه در حال چاره اندیشی برای تامین میوه شب عید هستند.

وی افزود: سرمازدگی باعث شد بخشی از محصول میوه در نقاط مختلف از جمله شمال کشور از بین برود و بخشی دیگر نیز که از بین نرفته، سلامت و کیفیت لازم را برای عرضه نداشته باشد و از همین رو کمبود میوه برای شب عید محتمل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: طی رایزنی ها و تصمیمات گرفته شده و براساس پیشنهاد سازمان تعاون روستایی، مقرر شد پرتقال مورد نیاز استان برای شب عید به میزان یک هزار تُن از جنوب خریداری شود.

افشون خاطرنشان ساخت: همچنین ۵۰۰ تُن سیب مورد نیاز شب عید استان نیز از استان آذربایجان غربی خریداری شده که طی هفته های آتی به استان مرکزی منتقل خواهد شد.

وی افزود: با وجود کمبود میوه و خسارات ناشی از سرمازدگی، در حال پیگیری هستیم تا مردم استان در آستانه نوروز دغدغه و مشکلی در رابطه با تامین میوه نداشته باشند.