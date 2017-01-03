نشست بررسی شبکه علمی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست، درخصوص مزیت شبکه علمی کشور برای دانشگاه ها اظهار داشت: شبکه های علمی در دنیا دارای دو سطح مزیت هستند که سطح اول، ایجاد بستر مشترک و اختصاصی میان مراکز علمی است تا بتوانند ظرفیت های علمی خود را به اشتراک بگذارند.
وی افزود: در سطح دوم مزیت این نوع شبکه ها سرویسها و خدماتی است که بین یکدیگر به اشتراک میگذارند و از ترکیب آنها، ارزش افزودههای بالاتری از نظر علمی به وجود میآورند و هزینه های مشترک نیز کاهش می یابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: انتظار داریم این شبکه علمی در کشور بتواند علاوه بر ایجاد یک محیط اختصاصی مبادله داده و محتوا بین مراکز علمی در لایه سرویس ها و محتوا نیز یک محیط مبادله و بازار ثانویه ارزش افزوده میان دانشگاهها ایجاد کند.
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