به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی گفت: اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی کشور می‌توانند با بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش تعاون و جهت حمایت از اعضای خویش اقدام به تشکیل تعاونی‌های تامین نیاز کنند.

وی ادامه داد: با توجه به ایجاد این ظرفیت‌ها در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای بخش تعاونی از جمله بهره‌مندی از معافیت ۲۵ درصدی مالیاتی و حمایت ۲۰ درصدی دولت از بخش تعاونی نسبت به سایر بخش‌ها در مشوق‌ها و همچنین ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی می‌توان با هم افزایی اعضاء نسبت به شناسایی و تامین نیازهای مشترک اعضاء اقدام و مدلها و روشهای نوینی از ارائه مطلوب‌تر خدمات خود را به جامعه عرضه کنند.