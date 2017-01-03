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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون:

اتحادیه‌ها، تعاونی‌های تامین نیاز تشکیل دهند

اتحادیه‌ها، تعاونی‌های تامین نیاز تشکیل دهند

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی کشوری می‌توانند از مزایای بخش تعاون بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی گفت: اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی کشور می‌توانند با بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش تعاون و جهت حمایت از اعضای خویش اقدام به تشکیل تعاونی‌های تامین نیاز کنند.

وی ادامه داد: با توجه به ایجاد این ظرفیت‌ها در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای بخش تعاونی از جمله بهره‌مندی از معافیت ۲۵ درصدی مالیاتی و حمایت ۲۰ درصدی دولت از بخش تعاونی نسبت به سایر بخش‌ها در مشوق‌ها و همچنین ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی می‌توان با هم افزایی اعضاء نسبت به شناسایی و تامین نیازهای مشترک اعضاء اقدام و مدلها و روشهای نوینی از ارائه مطلوب‌تر خدمات خود را به جامعه عرضه کنند.

کد مطلب 3867692
محمد جندقی

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    نظرات

    • علی احمدی IR ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
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      خواهشا به احتکار شدید مواد پتروشیمی و گرانی آن که باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شده اند رسیدگی کنید.

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