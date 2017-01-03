خانواده ها مهم ترین رکن وعنصر حفظ امنیت اخلاقی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ بهرام نوروزی بعداز ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی تحول کلانتری و پاسگاه های گیلان اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران برکت های فراوانی را برای کشور و ملت ایران به دنبال داشته است.

وی برقراری و وجود امنیت پایدار در کشور را یکی از مهم ترین دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: نباید تمام امور و مسائل مربوط به جامعه را به دیگران محول کنیم.

مشاور عالی فرمانده ناجا با بیان اینکه بی تفاوتی نسبت به مسائل و حوادث پیرامون سبب ایجاد آسیب های اجتماعی می شود، گفت: برقراری و ثبات امنیتی در سطح جامعه از مطالبات مهم و به حق مردم است.

وی بر ضرورت دقت و نظارت در اجرای مأموریت ها از سوی پلیس تأکید و خاطرنشان کرد: پلیس با ارائه عملکرد مطلوب و رضایت بخش سبب ایجاد خاطرات خوب در ذهن مردم جامعه شود.

سردار نوروزی ادامه داد وجود احترام به قوانین و مقررات و همچنین رعایت احترام متقابل در بین مردم ویژگی مهم یک جامعه پیشرفته است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بااشاره به امنیت اخلاقی، آن را مولفه مهم برقراری امنیت اجتماعی در سطح جامعه دانست و اظهار کرد: مهم ترین عنصر حفظ امنیت اخلاقی در هر جامعه ای خانواده ها هستند.

مشاور عالی فرمانده ناجا در ادامه با تاکید براینکه ظهور و بروز ناامنی به واسطه برهم زدن عفت عمومی و امنیت اخلاقی است، یادآورشد: نیروی انتظامی نیز باید در این عرصه فعالیت مقتدرانه ای از خود به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه بکارگیری دانش و تجربه حافظ امنیت کشور است، افزود: برای رسیدن به این جایگاه نیازمند همکاری و تعامل مطلوب میان دولت و ملت هستیم.

سردار نوروزی با اشاره به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سبب پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جامعه می شود.

وی نیروی انتظامی را یکی از ارکان قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران عنوان و تصریح کرد: ایمان به خدا و صداقت در خدمت گذاری، مهمترین ویژگی نیروی انتظامی است.

مشاور عالی فرمانده ناجا با بیان اینکه بیکاری، وضعیت اقتصادی و تهاجم های فرهنگی مهمترین علت نا امنی اخلاقی در سطح جامعه است، گفت: برای پیشگیری و جلوگیری از بروز همه آسیب های اجتماعی نیازمند ریشه یابی این آسیب ها هستیم.