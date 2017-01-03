  1. استانها
  2. قم
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۴۶

معاون پژوهشی جامعه المصطفی:

تعداد بسیاری از مراکز اسلامی فرانسه در اختیار وهابیت قرار دارد

تعداد بسیاری از مراکز اسلامی فرانسه در اختیار وهابیت قرار دارد

قم - معاون پژوهشی جامعه المصطفی گفت: مراکز اسلامی زیادی در کشور فرانسه وجود دارد که به دلایل مختلفی در اختیار سلفیت و وهابیت قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی شامگاه سه‌شنبه در دیدار جمعی از اساتید فرانسوی با آیت الله مکارم شیرازی، اظهار داشت: جامعه المصطفی العالمیه در نقاط مختلف دنیا شعبه و در ۶۵ منطقه از جهان دارای مرکز فعالیت است.

وی با بیان اینکه جامعه المصطفی در اروپا و انگلستان فعالیت دارد، گفت: در حال حاضر تا مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات اسلامی پیش رفته و در حال راه اندازی مقطع دکترای این رشته هستیم.

معاون پژوهشی جامعه المصطفی با بیان اینکه در آلمان و فرانکفورد هم فعالیت‌هایی آغاز کرده‌ایم، افزود: در حال توسعه فعالیت‌های این مرکز هستیم و در این راستا در نروژ، دانمارک، هلند، ایتالیا و نیز فرانسه اقداماتی را آغاز کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: دوره‌های آموزشی کوتاه مدت را شروع کردیم که این دوره‌ها به تدریج به دوره‌های بلند مدت تبدیل خواهد شد.

حجت الاسلام عباسی با بیان اینکه حدود ۶ میلیون مسلمان در فرانسه وجود دارد، عنوان کرد: مراکز اسلامی زیادی در این کشور وجود دارد که به دلایل مختلفی در اختیار سلفیت و وهابیت قرار گرفته‌اند و به دلیل روابط سیاسی و ارتباطاتی که دارند تعطیل نشده‌اند و در حال فعالیت‌ هستند.

وی به وجود مراکز شیعی در اروپا و فرانسه اشاره کرد و گفت: مرکز آموزشی که نیروهای مسلمان و شیعی را تربیت کند نداشته که با یاری خداوند این مرکز را ایجاد کرده‌ایم.

معاون پژوهشی جامعه المصطفی ابراز داشت: در همین چند ماهی که فعالیت خود را در فرانسه آغاز کرده‌ایم از اساتید خواسته‌ایم تا کتاب‌های آموزشی ما را به فرانسوی ترجمه کنند.

کد مطلب 3867984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها