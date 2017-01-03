لزوم تشکیل گروه خیرین برای توسعه پایگاه تشیع در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی غروب سه‌شنبه در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه فرانسه که با جامعه المصطفی در حوزه اسلامی همکاری دارند، اظهار داشت: کشور فرانسه دارای امتیازاتی است و از طرفی حلقه اتصالی بین مناطق مختلف خصوصا بین قاره افریقا و آسیا با اروپا است و از طرفی گهواره تمدن جدید محسوب می‌شود.

وی گفت: متأسفانه کار قابل ملاحظه‌ای در خصوص تبلیغ اسلام و ساخت پایگاهی برای تشیع در این کشور انجام نشده است که باید این امر مورد توجه قرار بگیرد.

این استاد برجسته حوزه افزود: همانگونه که برا ی ساخت مدرسه، بیمارستان و مسجد گروه خیرین در کشور تشکیل می‌شوند باید برای این مسائل و توسعه پایگاه تشیع در خارج از کشور نیز گروه خیرین تشکیل شود.

وی تصریح کرد: متاعی که شیعه برای عرضه به جهان دارد بسیار گران‌بهاتر از متاعی است که دیگران دارند و این متاع خریداران بسیاری دارد.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: گرچه گام هایی در این زمینه با تأخیر برداشته شده ولی هر جایی جلوی ضرر گرفته شود منفعت است و لذا باید این گام‌ها با شتاب بیشتری برداشته شود که جامعه المصطفی در این مسیر پیشتاز است.