یک شکارچی غیرمجاز در شاهرود دستگیر شد

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه چهار شکارچی سوار بر اسب شامگاه گذشته از وامنان استان گلستان وارد منطقه خوش ییلاق شدند، ابراز داشت: طبق اطلاعات واصله به محیط زیست شاهرود اکیپ ماموران حفاظت این اداره ساعت چهار صبح سه شنبه در ارتفاعات اسداله سر، آق کمر و گل سرخی به این افراد رسیدند اما به دلیل مه غلیظ قادر به شناسایی آنها نبودند اما با آغاز شلیک تیر از سوی این متخلفان در نهایت راس ساعت هشت صبح یکی از این افراد دستگیر شد.

وی افزود: به محض ورود به عملیات دستگیری پس از شنیدن صدای چند تیر توسط ماموران محیط زیست، افراد مذکور متواری شده و به سمت آغل مخروبه قصد حرکت داشتند که با کمین ماموران محیط زیست یکی از آنان دستگیر و سه تن دیگر به دلیل پیاده بودن ماموران موفق به فرار شدند.

سرپرست حفاظت از محیط زیست شاهرود بیان داشت: اگر ماموران حفاظت از محیط زیست نیز دارای ادواتی مانند خودرو، موتور و اسب بودند قطعا این افراد خاطی موفق به فرار نمی شدند.

قربانلو همچنین گفت: از فرد متخلف یک قبضه سلاح گلوله زنی قاچاق، مجهز به لوله ژ-۳، یک چاقو و یک دوربین چشمی شکاری کشف و فرد متخلف همراه با پرونده حمل سلاح غیرمجاز تحویل مراجع قضایی شد.

وی افزود: ماموران پاسگاه حفاظت از محیط زیست خوش ییلاق با تمام توان نسبت به پایش مناطق حفاظت شده اهتمام می ورزند اما در هر صورت نبود امکانات کافی بعضا ممکن است چنین مشکلاتی را نیز پیش آورد.