ناصر رزاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هیئت سوارکاری استان گلستان از بخش خصوصی که اسب و مکان نگهداری آن را تامین می‌کنند، حمایت کرده و مربی در اختیار آنها قرار داده است.

وی افزود: خوشبختانه تعامل خوبی میان بخش خصوصی، مربی و مردم ایجاد شده و حاصل آن استقبال علاقمندان از سوارکاری بوده است و امیدواریم با تقویت این بخش بتوانیم در آینده خروجی خوبی داشته باشیم، زیرا حق این استان بوده و باید به آن توجه کنیم.

رئیس هیئت سوارکاری گلستان با اشاره به برگزاری چشنواره همگانی استعدادیابی ورزش گلستان گفت: سوارکاری به عنوان یکی از ۶ رشته از طرف وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده و فرصت خوبی است تا در کنار اسبدوانی، سایر رشته‌های سوارکاری را به مردم استان بشناسانیم و آن را فعال کنیم.

رزاقیان در خصوص برگزاری کورس اسبدوانی گنبد توسط هیئت سوارکاری این شهرستان، خاطرنشان کرد: نگاه هیئت سوارکاری گلستان این است که هر آنچه برای استان آورده داشته باشد از آن حمایت کند و این اتفاق در برگزاری کورس رخ داده و ما از این موضوع خوشحال هستیم.

وی تصریح کرد: هیئت سوارکاری استان در برگزاری کورس اسبدوانی نقشی نداشته و اداره کل ورزش و جوانان تدبیرش این بوده که کورس اسبدوانی را هیئت سوارکاری گبند برگزار کند و ما هم حمایت می‌کنیم تا این رقابت‌ها به نحو احسن برگزار شود.