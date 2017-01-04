به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین سالگرد حادثه انفجار عوامل فیلم سینمایی «معراجی‌ها» و درگذشت محمد جواد شریفی راد در این حادثه، اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی نشست نقد و بررسی کتاب «حرفه‌ای» شامل خاطرات مرحوم شریفی راد را که توسط مرتضی قاضی تدوین شده و از سوی انتشارات رسانه مهر منتشر شده است نقد و بررسی می‌کند.

در این نشست در کنار نویسنده اثر، علیرضا کمره‌ای، محمد قاسمی و معصومه رامهرمزی درباره این کتاب و خاطرات شریفی راد به صحبت خواهند پرداخت.

این مراسم روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۴ الی ۱۶ در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران واقع در بزرگراه حقانی بلوار کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

همچنین در این مراسم نخستین اکران انیمیشن کوتاه «حرفه‌ای» از تولیدات مدرسه سینمایی عمار نیز انجام می‌پذیرد.

یادآوری می‌شود کتاب حرفه‌ای در پاییز سال ۱۳۹۴ منتشر و تا کنون در سه نوبت تجدید چاپ شده است.