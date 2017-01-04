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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶

عرضه ۱۶۰ اثر ادبی معاصر از ۷۰ ناشر ایرانی درنمایشگاه کتاب دهلی نو

عرضه ۱۶۰ اثر ادبی معاصر از ۷۰ ناشر ایرانی درنمایشگاه کتاب دهلی نو

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی‌نو از تاریخ ۱۸ تا ۲۶ دی ماه برگزار می‌شود. ایران در این دوره از نمایشگاه حضور دارد و ۱۶۰ عنوان اثرادبی معاصراز۷۰ ناشربه نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، متراژ غرفه ایران در این نمایشگاه ۱۸ مترمربع است. ۳۴۰ عنوان کتاب در زمینه‌های، هنر، ایران‌شناسی، خط و خوشنویسی، ادبیات کلاسیک، کودک و نوجوان و ۱۶۰ عنوان در بخش ادبیات معاصر توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایش گذاشته می‌شود.

معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ، دعوت از ناشران شرکت کننده در نمایشگاه برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی نشر ایران در قالب نمایش کتاب، معرفی نویسندگان کودک و نوجوان در قالب کاتالوگ، معرفی کتاب‌های کودک و نوجوان آماده واگذاری حق رایت در قالب کاتالوگ از جمله فعالیت‌های غرفه ایران است.

برای معرفی بهتر صنعت نشر ایران و مراکز مرتبط بروشور «نگاهی اجمالی به صنعت نشر در ایران» به زبان انگلیسی مشتمل بر معرفی مراکز اطلاع رسانی کتاب در عرصه بین‌المللی، معرفی اتحادیه‌ها و تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی نیز در غرفه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به مخاطبان عرضه می‌شود. همچنین مصطفی رحماندوست نویسنده کتاب کودک و نوجوان مهمان افتخاری غرفه ایران است.

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی‌نو ۱۸ دی ماه افتتاح می‌شود. موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به نمایندگی از نشر ایران دراین دوره از نمایشگاه حضور دارد.

کد مطلب 3868557

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