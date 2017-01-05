به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چهار روز از توقف واردات گاز طبیعی از ترکمنستان و در آستانه ورود یک موج جدید سرما به استان‌های شمال و شمال شرق کشور، اجرای دو طرح ضربتی به منظور بی‌نیازی از واردات گاز وارداتی در صنعت نفت کلید خورد.

بر این اساس در نخستین اقدام، طرح تغییر آرایش در شبکه خطوط لوله اصلی انتقال گاز در منطقه عسلویه به سمت مرکز و شمال کشور آغاز شده است.

با اجرای این پروژه ضربتی، عملیات دریافت گاز از خط لوله پنجم و انتقال گاز به فاز ١٩ پارس جنوبی و تغییری که در اتصال خوراک فازهای ٢٠ و ٢١ به فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی انجام شده است.

علاوه بر این تغییرات گسترده‌ای در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی با هدف افزایش توان تولید گاز آغاز شده است.

همزمان با آغاز تغییرات در فرآیند تولید و شبکه انتقال گاز، برنامه افزایش تولید گاز از میادین مناطق مرکزی با اولویت میادین حوزه زاگرس جنوبی تا مرز ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز در دستور کار شرکت نفت مناطق مرکزی قرار گرفته است.

سلبعلی کریمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اشاره به افزایش توان و ظرفیت تولید گاز طبیعی در میادین حوزه مناطق مرکزی کشور، اعلام کرد: هم اکنون ظرفیت تولید گاز طبیعی در این منطقه به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

از سوی دیگر همسو با اجرای طرح های جدید افزایش ظرفیت تولید و انتقال گاز، پروژه هایی همچون نصب تاسیسات جدید تقلیل فشار گاز در ورودی و خروجی برخی از شهرهای استان مازندران همچون آمل به منظور حفظ پایداری شبکه گاز اجرایی شده است.

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هفته جاری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه هم اکنون حجم ذخایر استراتژیک سوخت‌های حرارتی ایران به ویژه گازوئیل و نفت کوره در مقایسه با مدت مشابه پارسال با افزایش قابل توجهی همراه شده است، گفته است: هیچ گونه نگرانی برای تامین و توزیع پایدار سوخت مایع نیروگاه‌های کشور وجود ندارد.

به گزارش مهر، شرکت ترکمن گاز ترکمنستان در اقدامی سوال برانگیز از پیش از ظهر یکشنبه ۱۲ دی ماه ۹۵ صادرات گاز طبیعی به ایران را متوقف کرد. با این وجود جریان سوآپ گاز طبیعی کماکان بین دو کشور برقرار است.

بر این اساس هر چند صادرات روازنه حدود ۱۰ میلیون متر مکعبی گاز ترکمنستان متوقف شده اما هم اکنون روزانه حدود ۴ تا ۵ میلیون متر مکعب گاز در قالب قرارداد سوآپ بین دو کشور تبادل می شود.

از سوی دیگر صادرات گاز ترکمنستان به ایران در حالی از پیش از ظهر یکشنبه هفته جاری متوقف شده که جمعه هفته گذشته مسئولان شرکت ملی گاز و ترکمن گاز ترکمنستان یک تفاهم نامه همکاری به منظور ادامه تبادل و صادرات گاز بین دو کشور امضا کرده بودند.