نگاه دولت به اقتصاد مقاومتی تبلیغاتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پیش از ظهر پنجشنبه در چهاردهمین نشست اقتصاد مقاومتی استانداری مازندران در فرمانداری رامسر گفت: همه جناح‌های سیاسی و احزاب در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی هم‌نظر بوده و اختلافی ندارند.

محمود واعظی افزود: نگاه دولت به اقتصاد مقاومتی یک نگاه تبلیغاتی نیست و فقط به برگزاری همایش‌ها و بنر بسنده نمی‌کند زیرا دولت باور جدی دارد که سیاست اقتصاد مقاومتی نسخه جدی درمان اقتصاد کشور بوده و اگر به این سیاست خوب عمل کنیم برای همیشه اقتصادمان را نجات داده‌ایم.

واعظی تأکید کرد: پیام روشن اقتصاد مقاومتی این است که کشور از اتکا به نفت خارج‌شده و اقتصادی داشته باشد که نوسانات بازار نفت بر آن تأثیر نگذارد.

واعظی بابیان اینکه بایستی نگاه همه به اقتصاد مقاومتی، نگاه راهبردی و بلندمدت باشد، تصریح کرد: برای اجرای این سیاست، بایستی یک نسل زحمت‌کشیده و فرهنگ آن را در جامعه نهادینه کند.

وی افزود: ما در پی آن هستیم که اقتصاد جدیدی را آرام‌آرام در کشور پایه‌ریزی کرده و بدانیم که چگونه باید بدون اتکا به نفت اقتصادمان را تقویت کرده و چگونه دولت تصدی‌گری نداشته و اقتصاد دست مردم باشد.

وزیر معین استان مازندران درباره مزیت‌های این استان گفت: مزیت‌های استان را اولویت بندی کرده و چند مورد را که می‌تواند برای مازندران توسعه و درآمد پایدار ایجاد کند را تقویت کنیم.

وی بابیان اینکه چرا مازندرانی‌ها از گردشگری به‌راحتی می‌گذرند، اظهار داشت: سیاست گردشگری در دنیا به این شکل است که گردشگر علاوه بر مسافرتی خاطره‌انگیز و با آرامش، پول نیز خرج کند و برای رسیدن به این نقطه و اشتغال‌زایی در بخش گردشگری، باید اتاق فکری هم در کنار این نشست‌ها تشکیل شود.

وی گفت: ما می‌توانیم ایده‌های جدیدی را در جهت جامعیت بخشیدن گردشگری در مازندران داشته باشیم تا بتوانیم این صنعت را پویا کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به شهرهای کوچک اروپایی موفق در گردشگری اضافه کرد: جاذبه‌های بسیاری درزمینهٔ گردشگری برای توریست‌ها ایجاد می‌کنند که هر گردشگری وارد می‌شود به‌طور ناخودآگاه وادار به هزینه کردن می‌شود.

وی درباره حمایت از بخش خصوصی در جهان پیشرفته گفت: بخش خصوصی در دنیا به‌مانند ایران نیست، ما نیاز داریم در داخل کشور یک بخش خصوصی حرفه‌ای داشته باشیم و دولت هم وظیفه دارد از آنان تمام‌قد حمایت کند.

واعظی ادامه داد: در دنیا بخش خصوصی، خودشان با بانک‌ها تعامل و رقیب تراشی می‌کنند و قدرت مانور زیادی دارند و خوشبختانه در سالهای اخیر تعدادی بخش خصوصی به این‌گونه فعال شدند و در تمام دنیا بهره بانکی، رقابتی است و البته به زمان نیاز داریم که بانک‌های ما به این سطح برسند.

این مسئول اظهار داشت: بجای آنکه این‌همه بانک خصوصی در کشور ایجاد شود که پول مردم را جذب کنند و بعد به بخش خصوصی واگذار کنند باید بانک‌های دولتی در این بخش فعال شوند.

واعظی با بیان اینکه مهمترین مشکل دولت اشتغال است و یک معضل انباشته شده ی دولت گذشته بوده که به این دولت به ارث رسیده است ، افزود: دولت تلاش زیادی در این زمینه انجام داده و در یکسال گذشته بیش از 700 هزار شغل ایجاد شده اما نمودی ندارد زیرا آنقدر تعداد بیکاران زیاد است که این تعداد کم است و باید این روند استمرار داشته باشد.