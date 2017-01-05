هفتمین شب نشان ملی نیما یوشیج در نوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین شب ملی نشان نیما یوشیج شاعر پرآوازه ایران و پدر شعر نو شامگاه پنجشنبه با حضور هنرمندان و ادب دوستان ایران در سالن بندر نوشهر برگزار شد.

در این همایش ملی از استاد حسین علیزاده آهنگ‌ساز، ردیف‌دان، پژوهشگر و نوازنده تار و سه‌تار ایرانی، محمود دولت‌آبادی نویسنده پیشکسوت، هادی مرزبان، خسرو سینایی و شمس لنگرودی در عرصه‌های فرهنگ و هنر و ادبیات تجلیل شد.

نیما یوشیج یکی از استوانه‌های فرهنگ مازندران در حوزه شعر و هنر است که تاثیرات مثبت بسیار زیادی داشته و کاری که این شاعر مازندرانی در حوزه شعر انجام داده سرآغاز فصل و راه جدیدی در ادبیات ایران شده است.