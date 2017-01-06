علیرضا ولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حدود ۳ روز اخیر عرضه گوشت گرم در بازار آغاز شده است، اظهار داشت: توزیع گوشت فعلا در استان تهران آغاز شده و تلاش میکنیم این کالا را به اندازه کافی در بازار توزیع کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه با عرضهکنندگان گوشت مذاکراتی داشتیم که اگر این کالا را به نرخ منطقی و معقول بفروشند، میتوانند گوشت بیاورند و توزیع کنند، افزود: روز گذشته در میدان بهمن، غرفه داران با ما همکاری و اعلام کردند حاضرند قیمت این کالا را به نرخ دولتی کاهش دهند بنابراین گوشت را به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کردند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل، ما عرضه گوشت دولتی را در این میدان متوقف کردیم و توزیع را در میادین دیگر تا زمانی که قیمتها تعادلی شود، ادامه خواهیم داد.
ولی با بیان اینکه روزی ۱۰۰۰ لاشه در بازار توزیع میشود، تصریح کرد: اگر عرضهکنندگان قیمت گوشت را کاهش ندهند، ما به اندازهای گوشت وارد بازار میکنیم که نرخها روند کاهشی به خود بگیرد و احتمال آن وجود دارد که این کالا را از نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی نیز ارزانتر عرضه کنیم.
وی اظهارامیدواری کردتا طی روزهای آینده، در دیگر مراکز عرضه نیز نرخ گوشت به حد تعادل برسد؛ چراکه به اعتقاد وی، کمبود دام در کشور وجود ندارد و پول اضافهای که از مصرفکننده دریافت میشود، به دست دامداران نمیرسد؛ بلکه این مبلغ در چرخه بازار گم میشود؛ به همین دلیل ما با عرضهکنندگان اتمام حجت کردهایم و امیدواریم که این اتفاق تکرار نشود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: طی هفته آینده ما گوشت بیشتری به بازار عرضه خواهیم کرد و سعی میکنیم نوسانات قیمتی را به حداقل برسانیم.
به گفته ولی، بخشی از گوشت گرمی که در بازار عرضه میشود، وارداتی و تولید کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان و ارمنستان و بخشی هم تولید داخل است.
