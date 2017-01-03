علی‌اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی به شدت کساد و رکود بر آن حاکم است، اظهار داشت: گوشت گران شده و مردم نیز این کالا را خریداری نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سزای گران‌فروشی نخریدن است، گفت: در حال حاضر نمی‌توان نرخ دقیقی را برای گوشت گوسفندی در بازار اعلام کرد؛ چراکه قیمت‌ها در نوسان است و بازار هنوز به ثبات نرسیده است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه از روز گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع گوشت قرمز به بازار کرده است، افزود: به همین دلیل قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفته؛ اما برای اعلام نرخ باید صبر کنیم تا بازار به ثبات برسد.

ملکی ادامه داد: علاوه بر این، جلوی صادرات مقداری گرفته شده و از دهم هر ماه به بعد نیز، معمولا رکود بر بازار حاکم می‌شود؛ اما در این ماه چون گوشت گران شده، رکود حاکم بر بازار آن بسیار سنگین‌تر است.