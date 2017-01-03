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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

مردم خرید گوشت را تحریم کردند/ قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفت

مردم خرید گوشت را تحریم کردند/ قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بابیان اینکه گرانی قیمت گوشت باعث شده مردم این کالا راخریداری نکنند، گفت: نرخ گوشت در بازار،روند کاهشی به خود گرفته؛اما هنوز نمی‌توان نرخ ثابتی برای آن اعلام کرد.

علی‌اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی به شدت کساد و رکود بر آن حاکم است، اظهار داشت: گوشت گران شده و مردم نیز این کالا را خریداری نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سزای گران‌فروشی نخریدن است، گفت: در حال حاضر نمی‌توان نرخ دقیقی را برای گوشت گوسفندی در بازار اعلام کرد؛ چراکه قیمت‌ها در نوسان است و بازار هنوز به ثبات نرسیده است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه از روز گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع گوشت قرمز به بازار کرده است، افزود: به همین دلیل قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفته؛ اما برای اعلام نرخ باید صبر کنیم تا بازار به ثبات برسد.

ملکی ادامه داد: علاوه بر این، جلوی صادرات مقداری گرفته شده و از دهم هر ماه به بعد نیز، معمولا رکود بر بازار حاکم می‌شود؛ اما در این ماه چون گوشت گران شده، رکود حاکم بر بازار آن بسیار سنگین‌تر است.

کد مطلب 3867267

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