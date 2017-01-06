به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در هفته منتهی به دهم دیماه سال جاری، قیمت سه گروه کالایی لبنیات، حبوبات و گوشت قرمز افزایش، ۵ گروه کالایی تخم‌مرغ، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و قند و شکر کاهش و سه گروه کالایی برنج، چای و روغن نباتی ثابت بوده است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت بـه هفتـه قبـل معـادل ۸ درصـد کاهش ولی بهای شیر پاستوریزه ۲.۳ درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه بـدون تغییـر بـود.

بهـای تخم‌مرغ معادل ۱.۲ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ٩٦٠٠٠ الی ١١٠٠٠٠ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج غیرتایلندی ثابت بـود. بهـای بـرنج داخلـه درجـه یـک معـادل ۰.۲ درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ۱.۲ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتـی و لوبیا سفید بدون تغییر بود.

قیمت لوبیاچشم‌بلبلی معادل ۰.۲درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گـروه بـین ۰.۱ درصد تا ۱.۱ درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و لوبیا سبز عرضه کمـی داشـت ولـی سـایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید.

میوه‌فروشی های سطح شهر اقلام میـوه و سـبزی تـازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت کیوی معادل ۰.۲ درصد افزایش ولی بهای سـایر اقـلام ایـن گروه بین ۱.۳ درصد تا ۱۸.۱ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سـبز معـادل ۶.۳ درصـد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۱۰.۲ درصد کاهش داشت

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۸.۷ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۹ درصـد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ۱.۲ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ٤/٠ درصد و شکر ٧/١ درصد کاهش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.