به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی پیش از ظهر شنبه در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک میلاد امام حسین عسگری (ع) و با اشاره به برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی با حضور ۲۰۰ شرکت کننده داخلی و خارجی اظهار داشت: امروز برای ما افتخار است که بسیاری از کالاها و تجهیزاتی که در این نمایشگاه به نمایش در آمده بود کالاهای تولید داخل بود.

وی با بیان اینکه فعالیت مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و تحقق اقتصاد مقاومتی قابل تقدیر است، ابراز داشت: البته باید توجه داشته باشیم که محصولات تولید شده توسط این نخبگان در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که بسیاری از آنها تولیدات خود را به کشورهای خارجی صادر کردند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه محل فعلی نمایشگاه اصفهان مناسب شهر و جایگاه اصفهان نیست، اضافه کرد: از این رو از شهرداری و مدیریت شهری اصفهان درخواست دارم با توجه به سهم زیاد شهرداری در شرکت نمایشگاه‌ها برای بهره‌برداری هر چه سریعتر این پروژه اقدام کنند.

وی به میزبانی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان در روز پنج شنبه از اعضاء و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان اشاره کرد و افزود: انصافا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در اتاق بازرگانی بسیار بالاست و این نهاد در راستای حل مشکلات و اولویت‌های شهر و استان اصفهان فعالیت می‌کنند.