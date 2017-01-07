۲۲ ورزشکار دامغانی به مسابقات تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم طالبی ظهر شنبه در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی ملی دامغان به میزبانی تالار همایش های منوچهری دامغانی این شهر ابراز داشت: دامغان دارای سه هزارو ۸۰۰ ورزشکار است که در ۴۵ رشته ورزشی مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه در راستای تجهیز و تکمیل پروژه های ورزشی دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص پیدا کرده است، افزود: زمین چمن شهرهای امیریه و کلاته رودبار و سالن چندمنظوره دامغان به عنوان مهم ترین پروژه های در دست اقدام دامغان هستند که امیدواریم به زودی به بهره برداری برسد.

رئیس اداره ورزش و جوانان دامغان، سرانه ورزشی این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز داشت: سرانه ورزشی هرشهروند دامغانی یک متر است در صورتی که سرانه ورزشی هرشهروند استان سمنان ۹۳ سانتی متر است که دامغان در بحث سرانه ورزشی از رتبه خوبی برخوردار است.

طالبی همچنین از راهیابی تیم ووشو شهرداری دامغان به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشور خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد راهیابی این تیم به مرحله پایانی مسابقات باشیم.

وی افزود: ورزشکاران سرمایه های یک کشور محسوب می شوند که باید از آنان به خوبی حمایت کنیم و اجازه ندهیم در رشد ورزشکاران خدشه ای ایجاد شود.

در این آیین از ۲۲ ورزشکار دارای مقام جهانی، آسیایی، عضو و مربی تیم ملی با تقدیم لوح و اهدا جوایز تجلیل شد.