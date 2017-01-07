تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات بیکاری است

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری باتحقق اقتصادمقاومتی درچهارمحال وبختیاری انجام می شود، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان راهگشای حل مشکلات جوانان از جمله بیکاری است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف دولت ایجاد اشتغال در این استان است، گفت: دولت با پرداخت تسهیلات بخش اقتصاد مقاومتی به دنبال ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت ها و توانمندی های بسیار بالا و ارزشمندی دارد که باید در مسیر بهره برداری قرار بگیرند.

۳۸ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

وی ادامه داد: با همت دولت بیش از ۳۸ هزار شغل در این استان طی سه سال گذشته ایجاد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و از بین رفتن شغل ها از دیگر اقدامات دولت در این استان به شمار می رود.

قاسم سلیمانی دشتکی در ادامه با اشاره به اینکه تسهیلات اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در سالجاری است، عنوان کرد: هم اکنون بخش قابل توجهی از این تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شده است.

پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی به واحدهای صنعتی

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: از ماه آذر تا کنون بیش از ۳۷۰ میلارد ریال تسهیلات به واحد های صنعتی استان پرداخت شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری مانند گردشگری، صنعت، گیاهان دارویی، کشاورزی و... دارد که باید زمینه برای ورود سرمایه گذار به استان فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید ظرفیت های این استان برای سرمایه گذاری معرفی شوند تا سرمایه گذاران جذب شوند.

قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: هم اکنون با تلاش های بسیار زمینه برای صدور مجوز های لازم در کوتاه ترین زمان برای سرمایه گذاری در این استان فراهم شده است.

وی بیان کرد: ایجاد شغل برای جوانان بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد.