پای سامان کاشی به ستاد تسهیل کشیده شد/رئیس کارخانه تغییر روش بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان در سخنانی با اشاره به وضعیت کارخانه سامان کاشی بروجرد اظهار داشت: برای رفع مشکلات این کارخانه انرژی زیادی صرف شده است.

مساعدت های لازم برای رفع مشکلات سامان کاشی شده است

وی با بیان اینکه مشکلات این واحد تولیدی دو مرتبه در کارگروه ملی ستاد تسهیل تولید مطرح شده است گفت: مسئله مربوط به سامان کاشی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شده و علاوه بر این در جلسه هفته گذشته نیز با معاون وزیر کشور باز هم بحث سامان کاشی مطرح شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه اختلافی بین سامان کاشی و بانک سپه در خصوص مطالبات بانکی وجود دارد گفت: مقرر شد که مشکلات مربوط به این واحد از سوی بانک مرکزی ظرف یک ماه مورد بررسی و نظر خود را به کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه بدهند.

صفی خانی با بیان اینکه این واحد تولیدی دارای مشکلات داخلی استانی نیز است گفت: پذیرفتن لیست پرسنل و کارگران این واحد از سوی تامین اجتماعی از جمله این مشکلات داخلی بوده که در این رابطه ما مصوباتی داشته ایم که تامین اجتماعی مکاتباتی سازمان تامین اجتماعی داشته باشند و مجوز پذیرفتن لیست کارگران را بگیرند تا مشکل کارگری این واحد رفع شود.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تا کنون مساعدت های لازم با کارخانه سامان کاشی شده است گفت: لیست های تامین اجتماعی کارگران این واحد پذیرفته شده و تعدادی از کارگران آن بازنشسته شده و به ۵۰ نفر از کارگران ان بیمه بیکاری پرداخت شده است.

رئیس کارخانه سامان کاشی تغییر روش بدهد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه علیرغم اینکه این کارخانه، واحد فعالی نیست اما استان نهایت همکاری را با آن داشته است گفت: مدیر عامل این کارخانه باید تغییر روش بدهد و مشکلات بانکی خود را حل کند.

صفی خانی گفت: با توجه سابقه مدیریتی که رئیس کارخانه سامان کاشی دارد و از مدیران خوب صنعت کاشی در کشور هستند انتظار این بوده که به صورت جدی تری مسائل مربوط به کارخانه سامان کاشی بروجرد را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ نفر از کارگران کارخانه سامان کاشی بیمه بیکاری دریافت می کنند گفت: همچنین بخشی از تولیدات این کارخانه در انبار بوده که آنها در حال فروش برای رفع مشکلات کارخانه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه با توجه به برند و نوع تولید، کارخانه سامان کاشی آماده این بوده که بلافاصله تولیدش به بازار بیاید و به فروش برسد گفت: تحقق این امر نیز در گروه رفع مشکلات بانکی توسط مدیر عامل کارخانه سامان کاشی است.