اردوغان در نظرسنجی «الجزیره» شخصیت برتر سال ۲۰۱۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شبکه الجزیره قطر از انتخاب «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به عنوان شخصیت برتر سال ۲۰۱۶ در نظرسنجی که از سوی این شبکه انجام شده و طی دو مرحله بیش از ۱۳۰ هزار نفر در آن شرکت کردند، خبر داد.

نتیجه این نظرسنجی شامگاه شنبه از طریق برنامه «سباق الاخبار» که محمود مراد خبرنگار مصری اجرای آن را برعهده دارد اعلام شد. این شبکه قطری همزمان با اعلام این نتیجه مطالبی را در خصوص اردوغان پخش کرد.

شبکه الجزیره به موفقیت اردوغان در شکست کودتای نافرجام ۱۵ جولای ترکیه اشاره کرده و آورد: اردوغان با تشویق مردم به رویارویی با کودتاچیان در خیابان ها موفق شد از همان لحظات اولیه این بحران را مدیریت کند و در نهایت این امر به شکست کودتا انجامید.

الجزیره همچنین افزود: اردوغان از این کودتای نافرجام که میزان سستی روابط ترکیه با اروپا و آمریکا را نشان داد قدرتمند خارج شد.

به گفته شبکه الجزیره در مرحله اول این نظرسنجی که از طریق صفحه این شبکه در فیس بوک صورت گرفته، نامزدهایی برای انتخاب شخصیت سال ۲۰۱۶ برگزیده و سپس در مرحله دوم، ده برگزیده نخست مرحله اول به معرض انتخاب گذاشته شده است. سپس در مرحله سوم که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده و بیش از صد هزار نفر در آن شرکت کردند، رئیس جمهور ترکیه به عنوان شخصیت ۲۰۱۶ برگزیده شد.