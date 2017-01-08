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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۳

مشاور وزیر صنعت:

واحدهای پژوهش وزارت صنعت در خدمت واحدهای تولیدی است

واحدهای پژوهش وزارت صنعت در خدمت واحدهای تولیدی است

قزوین- مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت در بازدید از واحدهای تولیدی استان قزوین گفت: واحد پژوهش وزارت صنعت برای ارائه مشاوره های علمی و کمک به بهره وری تولید آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خان محمدی عصر شنبه ضمن بازدید از چند واحد تولیدی استان قزوین در جریان فعالیتهای برخی از واحدهای تولیدی استان قرار گرفت.

مشاور وزیرصنعت هدف از این دیدار را افزایش تعامل وزارتخانه با شرکتهای تولیدی استان و توسعه و همفکری برای بهبود وضعیت تولید و افزایش و حفظ کیفیت محصولات تولید شده در این واحدها عنوان کرد.

خانمحمدی افزود: معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد با بهره مندی از تیم های کارشناسی و خبره در زمینه تحقیق و توسعه (R&D)که امروز به عنوان یکی از پارامترهای موفقیت در بازار محسوب میشود، با صاحبان واحدهای تولیدی همکاری کند.

مدیرکل دفتر پژوهش و آموزش وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: در استان قزوین ظرفیت های صنعتی خوبی وجود دارد که با ارتباط واحدهای پژوهشی می توانیم زمینه ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های تولید را با کمک کارشناسان فراهم کنیم.

کد مطلب 3871229

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