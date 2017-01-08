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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۲

رئیس کل دادگستری استان قزوین:

استفاده از فن آوری روز موجب ارتقاء خدمات قضایی می شود

استفاده از فن آوری روز موجب ارتقاء خدمات قضایی می شود

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: استفاده بیشتر از فن آوری روز در ارائه خدمات قضایی موجب ارتقای بستر خدمت رسانی به مردم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری صبح یکشنبه در جریان بازدید از دادگستری شهرستان البرز اظهار کرد: در شرایط کنونی عرصه فعالیت های جامعه و نوع تعامل میان مردم گسترده و متنوع شده است.

وی ادامه داد: این تغییر در نوع مراودات و تکثیر جغرافیایی در تعامل اجتماعی رویکردهای جدیدی را فرا روی جامعه گشوده است به طوری که بی توجهی به این امور غیرممکن و آسیب های جدی در فرایند خدمات دستگاه را به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: رویکرد دستگاه قضایی روزآمدی است و جریان دادرسی و دادخواهی در فرایندی دنبال می شود که بستر آن متناسب با شرایط جامعه و خدمات متناسب همراه باشد.

وی افزود: امروز اگرچه دفاتر خدمات الکترونیک دستگاه قضا در ابتدای راه خدمت و فعالیت خود هستند اما با گذشت زمان و با توجه به شرایط جامعه ضرورت های این اقدام روزآمد بیش از پیش آشکار خواهد شد.

انصاری عنوان کرد: خدمات روزآمد دستگاه قضا تنها در عرصه تسهیل در رسیدگی به امور و کاهش دغدغه های پیگیری طرفین دعوی نمایان نیست بلکه در شفافیت امور و انجام نظارت های مختلف برای ارتقای خدمات نیز موثر است.

وی تصریح کرد: این ضرورت ها ایجاب می کند تا قضات با استفاده از ظرفیت های موجود، جریان رسیدگی سیستمی به پرونده ها را سرعت دهند تا در جهت کاهش اطاله دادرسی و احقاق حق مردم اقدامات موثری انجام شود.

در ادامه معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان اظهارداشت: قضات با استفاده از ظرفیت های سیستمی می توانند قوه قضائیه را در رسیدن به اجرای عدالت و پیاده سازی دادرسی الکترونیکی و شفاف سازی امور کمک کند.

علیخانی یادآورشد: دستگاه قضایی موضوع سیستمی شدن امور و ارائه خدمات الکترونیک را با جدیت دنبال می کند.

در ادامه این بازدید صابری، معاون اداری و مالی دادگستری کل استان قزوین یادآور شد: دادگستری استان در حوزه های دادرسی با جدیت از طرح های «سمپ و ثنا» پشتیبانی می کند.

کد مطلب 3871264

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