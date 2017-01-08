سهم ورزش مدارس،بانوان و روستاییان ازمالیات برارزش افزوده تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش فرهنگ، هنر و ورزش لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای دولت را مکلف کردند بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از کل نه درصد(۹%) مالیات ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری و ورزش بانوان و زیر ساختهای ورزش بویژه در حوزه معلولین و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی و پس از مبادله موافقت نامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

طبق تبصره۱ این ماده این اعتبار فقط در استانها هزینه می شود.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

این ماده با ۱۹۴ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.