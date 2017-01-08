۵۵ درصد محتوای سایت های پربازدید به زبان انگلیسی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که با محوریت روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا در حال برگزاری است، تاکید کرد: وضعیت سایت های کشور مناسب نیست.

وی گفت: اخیرا بر اساس آنالیز مرکز ملی فضای مجازی ۲۰۰ سایت پرمراجعه و پرترافیک در ایران مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد تنها ۱۳ درصد این سایت ها دارای دامنه «.ir» هستند.

وی ادامه داد: از میان این سایت ها تنها ۳۰ درصد آنها به زبان فارسی است و این نشان می دهد که سایر سایت های پرمراجعه و پربازدید از پسوندهایی غیر از .ir استفاده می کنند.

فیروزآبادی تاکید کرد: بر اساس این برآوردها ۵۵ درصد محتوای سایت های پربازدید در ایران به زبان انگلیسی است و این واقعا جای تاسف دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها در تغییر این وضعیت می توانند نقش برجسته ای ایفا کنند، اضافه کرد: امروزه به روابط عمومی ها نگاه فناورانه می شود و از آنجایی که تعبیر فضای واقعی با استفاده از ابزارهای فناوری به فضای مجازی تغییر یافته است روابط عمومی ها می توانند در توسعه کانال های ارتباطی نقش مهمی داشته باشند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه در فضای مجازی موضوع مکان، زمان و زبان تغییر یافته و محدودیت های قبلی را ندارد می توان شاهد روشنگری ها از سوی روابط عمومی ها و ایجاد نظام اطلاعاتی بود.

وی با بیان اینکه روابط عمومی های مبتنی بر رسانه های اجتماعی که فراتر از رسانه های جمعی هستند از جمله الزاماتی است که در این جامعه به آن نیاز داریم گفت: هم اکنون ۶ میلیارد نفر از حدود ۷ میلیارد نفر جمعیت جهان به فضای شبکه ای مرتبط و متصل هستند و با وجود این فضا محدودیت جغرافیایی و زبانی از بین رفته است به همین دلیل روابط عمومی دیگر به معنای عامه قبلی نبوده و باید بتوان با نوآوری و آگاهی از تحولات فضای مجازی برای مخاطبان متعدد روشنگری ایجاد کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در فضای مجازی روابط عمومی ها هر روز با مسائل متعددی از جمله جعل خبر، جعل ادعا و جعل صحبت مواجه هستند که می توان با مکانیسم های متعدد فناوری این فضاسازی را کنترل کرد.

وی تاکید کرد: روابط عمومی ها باید بتوانند در راستای تولید محتوای فارسی در شبکه های اجتماعی و سایت های پربازدید اینترنتی نقش موثری داشته باشند.