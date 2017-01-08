به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، رمان دو جلدی «از عشقاباد تا عشق‌آباد» نوشتۀ منصور انوری در چهاردهمین برنامه از سلسله نشست‌های آینه‌بندان نقد و بررسی می‌شود.

در این مراسم که ساعت ۱۵، دوشنبه ۲۷ دیماه در سالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار می‌شود، نویسندگان و منتقدانی همچون محمدعلی گودینی و احمد عربلو حضور خواهند داشت.

کتاب «از عشقاباد تا عشق‌آباد» نوشته منصور انوری در دو جلد از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. نویسنده در این اثر یکی از داستان‌های شفاهی را با تغییراتی به رمان تبدیل کرده است.

منصور انوری پیش از این نیز با آثار خود به ویژه مجموعه کتاب های «جاده جنگ» در مجامع ادبی خوش درخشیده و جوایز و عناوین برتر بسیاری را از آن خود کرده است.

علاقه‌مندان برای حضور در مراسم نقد و بررسی رمان دو جلدی «از عشقاباد تا عشق‌آباد» می‌توانند در زمان یاد شده به حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.