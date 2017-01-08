به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی بعد از بازگشت سیمرغ فیلم کوتاه به جشنواره فیلم فجر نامه ای را خطاب به فیلمسازان کوتاه نوشت و از آنها به دلیل یکدلی و صبوری در راه تحقق درخواستشان قدردانی کرد.

«باسمه تعالی

هنرمندان گرامی، اعضای خانواده بزرگ و پرافتخار فیلم کوتاه

هفت سال گذشت و شما هنرمندان و جوانان چه صبورانه پیمودید وادی خواستن و طلب را و چه خوب می دانستید راه و رسم خواستن و بودن در این وادی را که

«صد بلا در هر نفس اینجا بود

طوطی گردون، مگس اینجا بود»

عاشقانه و صبورانه در این سال‌ها گفتید و شنیدید و ساختید و سوختید و دانستید که وادی عشق وادی سوختن است:

«کس در این وادی بجز آتش مباد

و آنکه آتش نیست عیشش خوش مباد»

گذر کردید از وادی معرفت و استغنا و توحید و حیرت و اینک روزگار وصال است و شما با سیمرغی که در دستانتان است در وادی فقر و فنایید.

«بعد از این وادی فقر است و فنا

کی بود اینجا سخن گفتن روا

عین این وادی فراموشی بود

گنگی، و کری، و بیهوشی بود»

و من شما را فرا می خوانم به خاموشی. خاموشی در برابر شنیده ها. و از شما می خواهم که اینک که یکی از کمترین خواسته هایتان با تلاش خودتان و همراهی مدیران پیشین و کنونی اجابت شد خانه های پرمهر انجمن سینمای جوان را آب و جارو کنید از غبارها. امروز روز دوستی است و یکی شدن. سینمای جوان و فیلمسازان فیلم کوتاه از هر دسته و گروهی و از هر سلیقه و نگاهی اعضای پیوسته یک خانواده بزرگ و با شکوهند. مدیران می آیند و می روند و شما همواره هستید و خواهید بود. خانه خانه شماست و آینده از آنِ شماست. روزگارتان تازه آغاز شده. سینمای ایران با اندیشه های نو و دستان توانای شما نفس تازه کرد. جشن ها و جشنواره ها بدون حضورتان بی فروغ و کم رونق است. فیلم کوتاه دیگر یک مقدمه نیست. یک غایت است. راه عبور نیست. وادی اقامت است. سینمای ایران شمایید. جشنواره فجر آوردگاه اندیشه های تازه شماست. آشتی مردم با سینما مرهون اندیشه های درخشان شماست. و مدیران سینما را گزیری نیست جز پذیرش شکوه حضورتان. مدیریت سینما به شما سیمرغ نداد. شایستگی شما را البته با تاخیر به رسمیت شناخت. اعتراف کرد به اعتبارتان. خود را شایسته هیچ تقدیر و سپاسی نمی دانم. به احترامتان تعظیم می کنم و باور دارم که آن سی مرغ افسانه ای خود شمایید. شما فیلمسازان فیلم کوتاه. شما اعضای دوست داشتنی انجمن فیلم کوتاه. هنرجویان و اعضای انجمن سینمای جوانان ایران. دستتان را به گرمی می فشارم و به همه اعضای این خانواده بزرگ از همه سلیقه ها و با همه نگاه ها ادای ادب و احترام می کنم. از همه شما می خواهم که دست در دستان هم یک دل و هم صدا پیش روید در وادی عشق و معرفت و فقر و فنا. روزگار روزگار شماست و مدیران سینمایی در همه سطوح یار و پشتیبانتان. از شما به خاطر اظهار لطفتتان سپاسگزارم و دوستدار همه شما، لشگر بزرگ و توانمند فرهنگ و هنر این سرزمین ام.

با احترام

حجت الله ایوبی»

به گزارش مهر، روز گذشته ۱۸ دی ماه نامه‌ای در خبرگزاری مهر منتشر شد که در آن نام ۸۶۷ فیلمساز آمده بود که در آن از حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی برای برگرداندن بخش فیلم کوتاه به جشنواره فیلم فجر و اهدای سیمرغ به بهترین فیلم کوتاه تشکر کرده بودند.