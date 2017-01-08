استفاده از کلمات غیرفارسی تهدید بزرگ فرهنگ ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع آسیب‌ها و تهدید زبان فارسی و خلاء‌های قانونی با حضور محمدرضا ترکی مدیرگروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه، اسماعیل امینی نویسنده و استاد دانشگاه و ارتباط تلفنی با حجت الاسلام احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روانه آنتن رادیو گفتگو شد.

ترکی در ابتدای این برنامه گفت: نگاه خوشبینانه به زبان فارسی معتقد است این زبان با آن همه آشوب‌ها و جریانات ایجاد شده در گذشته از دل تاریخ برآمده است و اگر این زبان ضعیف می بود تاکنون چیزی از آن باقی نمانده بود. بنابراین این زبان آنقدر منسجم است که در هر موقعیتی کیان خود را حفظ خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: در مقابل، نگاه بدبینانه وجود دارد که خوشبینی بیش از اندازه را نفی می کند چرا که در دنیای امروز بسیاری از زبان‌ها وجود داشته‌اند که گویش های خود را از دست داده اند. زمانی قلمرو زبان فارسی از چین تا مدیترانه بوده است اما امروزه اینگونه نیست.

مدیرگروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: مسئولان ما با زبان فارسی به صورت شعاری و تزئینی برخورد می کنند و مسئله آسیب را حیاتی و جدی نمی‌دانند و زبان فارسی را جزئی از امنیت ملی قلمداد نمی کنند. زبان فارسی با استفاده از فرهنگ ملایم انسانی در حال برقراری صلح است.

ترکی با اشاره به زبان فارسی رایج در فضای مجازی گفت: زیرساخت های مربوط به زبان فارسی در فضای مجازی مناسب نیست و باید بر روی آن هزینه و کار علمی صورت گیرد.

در ادامه امینی گفت: اگر مقصود از زبان بخش گفتاری باشد که حالت طبیعی دارد و کمتر کسی در آن دخالت می‌کند تحولات شدید و آسیب‌های جدی متوجه آن نیست اما بیشترین تهدیدها در زبان نوشتار روی داده است.

وی با بیان اینکه رسانه‌های فراگیر در حال از بین بردن لهجه‌های زبان هستند، گفت: با ترویج این موضوع که زبان مردم تهران مرکز است و بقیه افراد در شهرهای مختلف لهجه دارند، سبب گرایش مردم به حذف لهجه شد و از آنجایی که بسیاری از قواعد و شیوه های زبان فقط در لهجه‌ها وجود دارد با ادامه این روند و از بین رفتن گویش‌ها و لهجه ها غنای زبان از بین خواهد رفت. کل نظام برنامه تعلیم و تربیت ما در جهتی بوده است که زبان و ادبیات فارسی را بی اهمیت کند.

امینی گفت: مدت‌هاست که دشمنان فرهنگ ما این عقیده را القاء می کنند که زبان فارسی نمی‌تواند عهده‌داری مسئولیت‌های جدید در حوزه فرهنگ، رسانه و علم باشد و مدام به دنبال اثبات این موضوع هستند که خط فارسی دارای نارسایی است در حالی که فارسی علاوه بر زبان علم می تواند زبان فرهنگ و هنر نیز باشد.

در ادامه این گفت و گو حجت الاسلام آزادی خواه در ارتباط تلفنی گفت: به اندازه کافی قانون در این حوزه وجود دارد. کلیات لایحه تشکیل سازمان فارسی زبانان با رای بالا تصویب شد که بر اساس آن یک هماهنگی میان فارسی زبانان مختلف برقرار شود.

وی عدم وجود آموزش مناسب در ادارات، فضای پژوهشی و آموزشی و احساس بزرگی در هنگام استفاده از واژه های غیر فارسی و وارداتی در بین ایرانیان که ریشه فرهنگی دارد را عامل بهم ریختگی فرهنگی زبان فارسی دانست.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر می خواهیم از زبان فارسی دفاع کنیم و به آن رشد و تعالی ببخشیم باید از درگاه فرهنگی وارد شویم چرا که قانون هر چقدر هم بازدارندگی داشته باشد نمی تواند بر تک تک افراد جامعه از بازاری تا مسئولان رده بالای کشور موثر واقع شود.

حجت الاسلام آزادی خواه در پاسخ به این سوال که چرا جدیت و صراحت در قوانین مربوط به زبان فارسی وجود ندارد، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نهادی که مسئولیت آموزش کارکنان دولت از آغاز خدمت تا بازنشستگی را بر عهده دارد باید از طریق آزمون و برنامه های مدون در طول خدمت این موضوع را ترویج کند اما اینکه چرا تاکنون به صورت جدی به این موضوع پرداخته نشده است از اینجا نشات می گیرد که ما تاکنون به خطرات و تهدیدهای پیش روی فرهنگ که تحت تاثیر موضوع زبان است فکر نکرده ایم.