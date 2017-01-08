علیرضا صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای برق‌رسانی به ۱۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مهر خراسان شمالی بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

صبوری تصریح کرد: همچنین برای برق‌رسانی به این تعداد واحد مسکن مهر، ۹۷ کیلومتر احداث شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و ۱۷۶ دستگاه ترانس نصب‌شده است.

وی افزود: برای تکمیل پروژه‌های برق‌رسانی به واحدهای مسکن مهر خراسان شمالی باید ۳۵ کیلومتر شبکه و ۲۲ دستگاه ترانس دیگر نیز نصب و احداث شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اظهار کرد: همچنین به منظور تکمیل پروژه‌های برق‌رسانی به واحدهای ناتمام مسکن مهر بالغ‌بر ۵۳ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

صبوری بیان کرد: واحدهای جدید مسکن مهر که هنوز واگذار نشده در صورت واگذاری و درخواست انشعاب، برق‌رسانی انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین برق‌رسانی به سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر با راه و شهرسازی هماهنگ شده است که در صورت واگذاری به متقاضیان و درخواست انشعاب برای برق‌رسانی اقدام خواهد شد.