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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶

مدیرعامل توزیع نیروی برق خراسان شمالی:

۱۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مهر در خراسان شمالی برق‌رسانی شد

۱۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مهر در خراسان شمالی برق‌رسانی شد

بجنورد- مدیرعامل توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: تاکنون ۱۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مهر در استان برق‌رسانی شده است.

علیرضا صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای برق‌رسانی به ۱۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مهر خراسان شمالی بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

صبوری تصریح کرد: همچنین برای برق‌رسانی به این تعداد واحد مسکن مهر، ۹۷ کیلومتر احداث شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و ۱۷۶ دستگاه ترانس نصب‌شده است.

وی افزود: برای تکمیل پروژه‌های برق‌رسانی به واحدهای مسکن مهر خراسان شمالی باید ۳۵ کیلومتر شبکه و ۲۲ دستگاه ترانس دیگر نیز نصب و احداث شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اظهار کرد: همچنین به منظور تکمیل پروژه‌های برق‌رسانی به واحدهای ناتمام مسکن مهر بالغ‌بر ۵۳ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

صبوری بیان کرد: واحدهای جدید مسکن مهر که هنوز واگذار نشده در صورت واگذاری و درخواست انشعاب، برق‌رسانی انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین برق‌رسانی به سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر با راه و شهرسازی هماهنگ شده است که در صورت واگذاری به متقاضیان و درخواست انشعاب برای برق‌رسانی اقدام خواهد شد.

کد مطلب 3871701

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